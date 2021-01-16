10 интересных идей для экстремального свидания: что стоит попробовать
Вы готовы к самому интересному приключению в жизни? Эйфория, азарт, восторг, безумство – не хватит слов, чтобы описать все ощущения от экстремального свидания. Стоит всего лишь раз рискнуть – и вы запомните его на всю жизнь.
Life 24 расскажет о 10 идей для активного свидания. Вас ждет море адреналина и драйва, которое просто шокирует. Но призываем – согласуйте все с любимым человеком. Не каждый готов пойти на такой неожиданный сюрприз.
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Полет на воздушном шаре
Лучше один раз увидеть это вживую, чем сто раз на фотографиях в Инстаграме. Вы встретите огромные пейзажи, которые просто заворожат взгляд. Возьмите с собой вкусненькое игристое и наслаждайтесь моментом. Не каждый в жизни сможет увидеть такую красоту.
Свидание на воздушном шаре – это просто прекрасно / Фото Pixabay
Свидание на крыше дома
Это приключение будет не менее увлекательным, чем полет на воздушном шаре. Только представьте: вы двое сидите на уютном пледике и наслаждаетесь огнями вечернего города. В руках бокал вина, а в голове – настоящая эйфория от душевного разговора, который продлится всю ночь. Что может быть лучше этого?
У вас было свидание на крыше? / Фото Pexels
Покатайтесь на квадроцикле
Свежий воздух, грунтовая дорога и квадроцикл – это взрывное сочетание. Просто почувствуйте, как ветер пронизывает тело, а вы оба становитесь свободными. Но будьте аккуратны – не набирайте большую скорость.
Любите драйв – ходите на квадроцикл / Фото Pixabay
Сыграйте в пейнтбол
Надевайте форму, берите защитные шлемы и маркеры (игровые винтовки). Теперь вы защищаете друг друга. Прячьтесь, стреляйте и побеждайте соперников. К слову, синяки обычно не болят и проходят через несколько дней. А женщинам выдают защитные жилеты.
Пейнтбол – это море адреналина / Фото Pixabay
Прыгните с парашютом
Это просто захватывает дух. Вы почувствуете настоящий полет и увидите просто невероятные пейзажи. Но запомните главное правило. Выбирайте только надежные компании с несколькими годами опыта. Безопасность должна быть превыше всего. Лучше заплатить больше, но быть спокойным, что все пройдет замечательно.
Вы когда нибудь прыгали с парашютом? / Фото Pixabay
Поезжайте на велосипеде
Придумайте интересный маршрут, арендуйте два велосипеда и поехали на еще одну историю. Если обычные велосипеды надоели – не проблема. Возьмите тандемный велосипед с двумя сиденьями. В горы с ним не поедешь, но он отлично подходит для городских маршрутов.
Свидание на велосипеде – это прекрасно / Фото Pexels
Сходите на роуп-джампинг
Роуп-джампинг – это прыжок с высоких объектов на веревке. Только вы, ваша вторая половинка и бездна. Рискнете сделать этот шаг? Если нет – ничего страшного. Здесь всегда можно отказаться в последний момент.
Пример роуп-джампинга / Фото Instagram flyalmata
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Посетите веревочный парк
Такие места подходят для людей с разным уровнем подготовки. Вы получите защитное снаряжение и будете проходить маршруты с интересными препятствиями: веревочной лестницей, канатом, шатким мостиком и т.д. Не забудьте сделать фотографии на память – это приключение действительно вам понравится.
Сходили бы на такое с любимым человеком? / Фото Pixabay
Посетите комнату страха
Многие недооценивают такие развлечения. Но когда обоим завяжут глаза и разведут в разные стороны, то становится немного страшно. Вам придется найти друг друга и выбраться из темного места.
Часто актеры в таких комнатах используют слабые электрошокеры. Не переживайте, по ощущениям это похоже на щипание. Но в любом случае можно попросить их не использовать. Не все готовы к такому неожиданному свиданию, поэтому заранее обсудите это со второй половинкой.
Рискнули бы пойти в комнату страха? / Фото Pixabay
Парк развлечений
Лучшего варианта уже не найти. Здесь и старые-добрые аттракционы, и сладкая вата, и множество детских воспоминаний. Не так много адреналина, но столько положительных эмоций даже от обычных горок.
Вы любите парки развлечений? / Фото Pixabay
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