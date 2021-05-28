10 людей, которые хотели красивое фото, но все пошло не так: забавная подборка

28 мая 2021 , 14:58
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Источник:

24 канал

Это могли быть обычные фото, на которых люди хотели зафиксировать момент из своей жизни. Но все пошло не по плану: только посмотрите, что происходит на фоне.

Фотографы поймали просто невероятно смешные моменты! Иногда прекрасную фотографию "испортят" влюбленные, которые неожиданно появятся в кадре, или же парочка забавных барменов. Но наш "фаворит" – это фото с принцем Гарри, который решил немного "похулиганить" в наиболее неожиданный момент.

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Что здесь делает клоун?

Фото Reddit

Бармены явно счастливы

Фото Reddit

Котик точно что-то задумал

Фото Reddit

Этот взгляд...

Фото Reddit

Прекрасная фотография!

Фото Reddit

Я здесь посижу, а вы фотографируйтесь

Фото Reddit

Не всем нравятся бабочки

Фото Reddit

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Ого! Это же принц Гарри

Фото Reddit

Кто-то очень недоволен

Фото Reddit

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Что здесь вообще происходит?

Фото Reddit

 

Автор: Петро Синєокий