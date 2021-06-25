10 людей, которые кардинально поменяли прическу: крутые перевоплощения

Удивительно, как новая прическа может кардинально преобразить человека. Один поход к парикмахеру – и вы выглядите совсем по-другому.

Эти люди рискнули полностью поменять свою прическу. И знаете, получилось действительно очень круто. Если вы собираетесь решиться на такой эксперимент – не бойтесь и действуйте! Главное выбрать ту прическу, которая вам понравится.

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Обе прически выглядят очень круто!

Фото Reddit erviniumd

Ну значительно лучше!

Фото Reddit BigBoard3

Стильно!

Фото Reddit UncouthRuffian

"А я попытался подстричь себя сам"

Фото Reddit rfkannen

Вау!

Фото Reddit daynach

Вот это перевоплощение!

Фото Reddit beardarmor

Красиво получилось!

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Фото Imgur jaxposts

Согласитесь, новая прическа подходит этому парню

Фото Reddit brettzkyyy

Рискнула – и не пожалела

Фото Reddit PersistentHobbler

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Красиво!

Фото Reddit mosaico_fluido