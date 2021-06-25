10 людей, которые кардинально поменяли прическу: крутые перевоплощения
Источник:Reddit
Удивительно, как новая прическа может кардинально преобразить человека. Один поход к парикмахеру – и вы выглядите совсем по-другому.
Эти люди рискнули полностью поменять свою прическу. И знаете, получилось действительно очень круто. Если вы собираетесь решиться на такой эксперимент – не бойтесь и действуйте! Главное выбрать ту прическу, которая вам понравится.
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Обе прически выглядят очень круто!
Фото Reddit erviniumd
Ну значительно лучше!
Фото Reddit BigBoard3
Стильно!
Фото Reddit UncouthRuffian
"А я попытался подстричь себя сам"
Фото Reddit rfkannen
Вау!
Фото Reddit daynach
Вот это перевоплощение!
Фото Reddit beardarmorДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Красиво получилось!
Фото Imgur jaxposts
Согласитесь, новая прическа подходит этому парню
Фото Reddit brettzkyyy
Рискнула – и не пожалела
Фото Reddit PersistentHobbler
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Красиво!
Фото Reddit mosaico_fluido