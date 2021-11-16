10 людей, которые так "удачно" подстриглись, что боятся выходить из дома: забавные фото

Эксперименты с прической – это, казалось бы, всегда хорошая идея. Но есть один нюанс: нужно идти к парикмахеру, который поймет ваши пожелания и способен реализовать все на практике. В противном случае – может случиться "беда".

Некоторые из героев нашей подборки так разочаровались в парикмахерах, что попытались сами себя подстричь. Что ж, лучше бы они этого не делали… А некоторым просто не повезло с человеком, который их стриг. Но зачем тут переживать? Это волосы. К счастью, они еще отрастут! Главное, снова не повторить эти ошибки...

Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран

"Я смотрел по отзывам, что это лучший барбер (парикмахер) в городе"

Фото reddit Hiyokolo

Жаль женщину...

Фото reddit Paaulina_m

Магическая прическа

Фото imgur NwabudikeMorgan

Машинка сломалась в идеальный момент!

Фото reddit Scaulbylausis

Девушка больше никогда не будет сама себя стричь

Фото reddit omdubbeez

Очень-очень неровно

Фото reddit hgmarieeee

Парень попытался подстричься машинкой для бороды. Зато он счастлив!

Фото reddit Goldigger101

Ой...

Фото reddit dyeaspls

"Я просила просто сделать мне челку"

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото reddit jezdenly

Это похоже на "шапочку" у грибов

Фото reddit -OutKast-