10 людей, которым не повезло попасть на парикмахеров-любителей: забавные фото
Источник:Reddit
Эти люди хотели крутую и нестандартную стрижку, а получился настоящий провал. Помните: если вы собираетесь идти к новому парикмахеру, то тщательно читайте отзывы. Герои нашей подборки, кажется, этого не сделали.
Перед вами фотографии 10 забавных стрижек, которые хорошо вас порадуют. Возможно, в этих парикмахеров просто был неудачный день, поэтому и прически вышли немного неудачными. Или же они просто не поняли желание клиентов...
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Парень попросил парикмахера попробовать сделать что-то новенькое
Фото Reddit buddhai-beats
"Я просил, чтобы был плавный переход"
Фото Reddit Dwaighn1
"Сегодня я пошла к другому парикмахеру"
Фото Reddit _sophierobinson_
"Живу теперь в другом городе. Попробовал впервые сходить к местным парикмахерам"
Фото Reddit L_eds
Ой
Фото Reddit ShrekQueen
"Парикмахерша сказала, что не знает, как так случилось..."
Фото Reddit kitkat354
"Это сделал профессионал, а не я"
Фото Reddit shdbecysbgvДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
"Сходила к другому парикмахеру. Попросила сделать каре до подбородка..."
Фото Reddit Ehvuhlinn
И такое бывает...
Фото Reddit krockthewilly
"Говорили, что это лучший барбер во всем городе"
Фото Reddit Hiyokolo