10 людей, которым нужно запретить пользоваться фотошопом: забавные фото
Источник:Reddit
Нет ничего плохого в том, если человек немного обработает свою фотографию, чтобы выглядеть красивее. Но главное здесь – не переусердствовать. Потому что грань здесь очень тонкая...
Перед вами 10 человек, которые явно переборщили с фотошопом на своих фотографиях, чем очень насмешили пользователей развлекательного ресурса Reddit. Всегда лучше выглядеть естественно на снимках, чем быть похожим на волшебную куклу. Мы все прекрасные по-своему, а "тонна" фотошопа и других приложений для обработки фото только прятает эту красоту.
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Глаза тигрицы
Фото Reddit
Вот как выглядит естественное лицо!
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Что с женщиной на заднем плане?
Фото Reddit
Ого!
Фото Reddit
Что здесь вообще происходит?
Фото Reddit
Ничего себе!
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Просто сказочные глазки
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