10 мужчин, которые попрощались с длинными волосами: крутые перевоплощения

Эти мужчины годами отращивали свои роскошные волосы и таки решились их состричь. Результат получился очень крутым: только посмотрите, как интересно изменились герои нашей подборки.

"Освежить" свой внешний вид – всегда прекрасная идея. Мужчины явно не пожалели, что решились на такие изменения. Не забудьте посмотреть последнюю фотографию: там парень настолько изменился, что его, видимо, не узнали даже самые близкие люди.

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"Очень сложно было ходить с такими волосами в жару. Был вынужден подстричься"

Фото reddit mfvicli

Парень два года отращивал волосы, чтобы отдать их на благотворительность!

Фото reddit njhcomposer

Красиво!

Фото reddit some_dude1234

Парень решил стать военным, поэтому подстриг волосы

Фото reddit Nice-Scene-4342

Прощай!

Фото reddit jao_vitu_bunitu

Парень явно доволен

Фото reddit ZeroTransPat

Как лучше?

Фото reddit _N_O_P_E_

"Грустил немного, поэтому решил изменить кое-что"

Фото reddit latenightesomeone

Ого!

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото reddit badlybrave

Да, это один и тот же человек

Фото reddit kostilicious42