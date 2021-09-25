10 мужчин, которые удивили всех своими длинными волосами: крутые фото

25 сентября 2021 , 21:19
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Источник:

Reddit

Подходят ли мужчинам длинные волосы? Герои нашей подборки доказывают, что да. Хотя они и тратят довольно много времени, чтобы ухаживать за ним. Но результат того стоит!

Пользователи Reddit похвастались своими роскошными прическами. Редко когда можно увидеть столь длинные волосы у мужчин! Некоторые потратили несколько лет, чтобы достичь такой длины. Оцените эти крутые фотографии!

 

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Парень не стригся уже 5 лет

Фото reddit TheSelinaMeyer

"Отращивают их уже более 2,5 года"

Фото reddit ghostavuu

Вау!

Фото reddit Alesawr

Красиво!

Фото reddit bbq_beer_freedumb

Главное – тщательно ухаживать за волосами

Фото reddit Tor_Tor_Tor

Красивые волосы!

Фото reddit Anxoidx

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"Удалось сделать хорошие кудри"

Фото reddit roll_for_critical

Привет 70-тым годам

Фото reddit Ripster99840

"Мне достаточно некомфортно ходить с распущенными волосами"

Фото reddit hiksot

"Я отращиваю их уже 4 года"

Фото reddit Zealousideal_Code535

 

 

Автор: Петро Синєокий