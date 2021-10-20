10 мужчин, которые успешно побороли облысения: интересные перевоплощения

У многих мужчин с годами начинают выпадать волосы. С этим всегда можно бороться! Если есть достаточно желания и средств – можно попробовать процедуры по наращиванию или пересадке волос.

Пользователи Reddit смогли победить в затяжной "битве" с облысением. Они поделились результатами, которые действительно впечатляют! Теперь эти мужчины чувствуют себя счастливо.

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Парню пересадили волосы

Фото reddit Chacal_EsP

Конечно, перед тем, как начать борьбу с облысением, нужно тщательно изучить этот вопрос. Но не занимайтесь самолечением, лучше обратитесь за консультацией к специалисту – трихологу!

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Было – стало

Фото reddit Sufficient-Assistant

Вот и кудри!

Фото reddit mrlevizzle

Замечательный результат!

Фото reddit hemantch

Еще один пример пересадки волос

Фото reddit chewbaccanal

Вау!

Фото reddit SolutionDifficult127

До – после

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото reddit lighteningcrashes14

Круто!

Фото reddit Hungry-Ferret-6174

4 месяца процедур – и вот результат!

Фото reddit RichDAiLLesT1

Отлично!

Фото reddit manlycoffee