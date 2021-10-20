10 мужчин, которые успешно побороли облысения: интересные перевоплощения
Источник:Reddit
У многих мужчин с годами начинают выпадать волосы. С этим всегда можно бороться! Если есть достаточно желания и средств – можно попробовать процедуры по наращиванию или пересадке волос.
Пользователи Reddit смогли победить в затяжной "битве" с облысением. Они поделились результатами, которые действительно впечатляют! Теперь эти мужчины чувствуют себя счастливо.
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Парню пересадили волосы
Фото reddit Chacal_EsP
Конечно, перед тем, как начать борьбу с облысением, нужно тщательно изучить этот вопрос. Но не занимайтесь самолечением, лучше обратитесь за консультацией к специалисту – трихологу!
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Было – стало
Фото reddit Sufficient-Assistant
Вот и кудри!
Фото reddit mrlevizzle
Замечательный результат!
Фото reddit hemantch
Еще один пример пересадки волос
Фото reddit chewbaccanal
Вау!
Фото reddit SolutionDifficult127Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
До – после
Фото reddit lighteningcrashes14
Круто!
Фото reddit Hungry-Ferret-6174
4 месяца процедур – и вот результат!
Фото reddit RichDAiLLesT1
Отлично!
Фото reddit manlycoffee