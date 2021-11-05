10 необычных вещей из прошлого, которые удивили людей: интересная подборка
Источник:Reddit
Многие старинные вещи выглядят немного странно: у них бывает настолько непонятная конструкция, что сложно догадаться, как вообще их применяли. В наше время, согласитесь, с этим гораздо проще.
Пользователи Reddit поделились фотографиями удивительных старинных вещей. Сначала они вообще не понимали, какое предназначение этих предметов. Сможете ли вы догадаться? Поехали проверять свои знания и интуицию!
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№1
Ложка, в которой заваривали чай / Фото reddit
№2
Сюда прятали стержень для пера, а в емкость наливали чернила / Фото reddit
№3
Стол, на котором можно было пересматривать несколько книг одновременно / Фото reddit CanadianCola
№4
Уточка, с помощью которой можно было включить свет. Нужно было только коснуться хвостика / Фото reddit Salmonfood
№5
Здесь держали флаконы с духами / Фото reddit bigmeat
№6
Здесь можно было сортировать газеты и журналы / Фото reddit mosteviluncleДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
№7
Это устройство для варки риса / Фото reddit 30s
№8
Ночник для детей. Внутрь помещали свечу / Фото reddit curating-digimis
№9
Устройство для чистки дымоходов / Фото reddit jasonwagenaar
№10
Музыкальный ящик для телефона. Если нужно было куда-то отойти, вы клали трубку сюда, и собеседник слушал музыку / Фото reddit jasonwagenaar