10 необычных вещей, которые люди увидели в лесу: интересные фото

Герои нашей фотоподборки были поражены от этих неожиданных вещей, которые им удалось найти среди деревьев. У них было только один вопрос: "А как вообще это могло там взяться?"

Некоторые из этих вещей могут сильно напугать. Только представьте: вы спокойно прогуливаетесь осенним лесом, птички поют – и тут попадаете на головы людей, сделанные из керамики. Какой была бы ваша реакция? Необычные, а порой и загадочные вещи, которые люди находили в лесах – дальше на Life 24!

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Кто-то повесил картину в лесу

Фото reddit George-R-R-Fartin

"Маленький городок" посреди леса

Фото reddit TitlickMcThick

Парень нашел эту скульптуру среди деревьев в лесу и забрал домой

Фото reddit ArtNoobly

Красиво!

Фото reddit PeaceKeeperInTown

"Это кресло было в полутора часах езды до ближайшего населенного пункта. Как оно там взялось – не понимаю"

Фото reddit JAYYDAWGG007

Кто-то красиво разрисовал камень!

Фото reddit gilbertsmith

Класс! Украшенная елка посреди леса

Фото reddit NoNotInTheFace

Кажется, он долго здесь лежит

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Фото reddit Nasobema

Жутко! Но это головы из керамики

Фото reddit shibashroom

Вот это да!

Фото reddit OranguPanda