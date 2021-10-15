10 необычных вещей, которые люди увидели в лесу: интересные фото
Источник:Reddit
Герои нашей фотоподборки были поражены от этих неожиданных вещей, которые им удалось найти среди деревьев. У них было только один вопрос: "А как вообще это могло там взяться?"
Некоторые из этих вещей могут сильно напугать. Только представьте: вы спокойно прогуливаетесь осенним лесом, птички поют – и тут попадаете на головы людей, сделанные из керамики. Какой была бы ваша реакция? Необычные, а порой и загадочные вещи, которые люди находили в лесах – дальше на Life 24!
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Кто-то повесил картину в лесу
Фото reddit George-R-R-Fartin
"Маленький городок" посреди леса
Фото reddit TitlickMcThick
Парень нашел эту скульптуру среди деревьев в лесу и забрал домой
Фото reddit ArtNoobly
Красиво!
Фото reddit PeaceKeeperInTown
"Это кресло было в полутора часах езды до ближайшего населенного пункта. Как оно там взялось – не понимаю"
Фото reddit JAYYDAWGG007
Кто-то красиво разрисовал камень!
Фото reddit gilbertsmith
Класс! Украшенная елка посреди леса
Фото reddit NoNotInTheFaceДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Кажется, он долго здесь лежит
Фото reddit Nasobema
Жутко! Но это головы из керамики
Фото reddit shibashroom
Вот это да!
Фото reddit OranguPanda