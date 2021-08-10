10+ неожиданных вещей, которые не ожидаешь увидеть в чужом саду: фото

Двор в частном доме - это еще то поле для креатива, которое полностью отражает хороший или и очень странный вкус хозяев. И некоторые не упускают возможности проявить во дворе всю свою фантазию.

Владельцы этих домов могут удивить любого, кто заходит к ним домой. Ведь во дворе гостей ждут удивительные скульптуры, странные растения и другие креативные вещи.

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Здесь кто-то фанат стрижки кустов

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Очень оригинальное решение

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Нашли применение старому компьютеру

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Даже кусты в масках

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Наверное, эта тележка очень важна для хозяев

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Ночью такое может сильно испугать

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Владельцы просто без ума от вина

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Только те, кто здесь живут, знают, что происходит

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь

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Вот это защита!

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Выглядит жутко, змея будто настоящая

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Интересно, кто-то пробовал кататься на этих качелях?

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Не слишком привлекательная скульптура

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А здесь, наверное, живут парикмахеры

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Даже трудно сказать, что это за фигура

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