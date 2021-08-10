10+ неожиданных вещей, которые не ожидаешь увидеть в чужом саду: фото
Источник:s**tgardens
Двор в частном доме - это еще то поле для креатива, которое полностью отражает хороший или и очень странный вкус хозяев. И некоторые не упускают возможности проявить во дворе всю свою фантазию.
Владельцы этих домов могут удивить любого, кто заходит к ним домой. Ведь во дворе гостей ждут удивительные скульптуры, странные растения и другие креативные вещи.
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Здесь кто-то фанат стрижки кустов
Фото s ** tgardens
Очень оригинальное решение
Фото s ** tgardens
Нашли применение старому компьютеру
Фото s ** tgardens
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Даже кусты в масках
Фото s ** tgardens
Наверное, эта тележка очень важна для хозяев
Фото s ** tgardens
Ночью такое может сильно испугать
Фото s ** tgardens
Владельцы просто без ума от вина
Фото s ** tgardensЧто может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь.
Только те, кто здесь живут, знают, что происходит
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Вот это защита!
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Выглядит жутко, змея будто настоящая
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Интересно, кто-то пробовал кататься на этих качелях?
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Не слишком привлекательная скульптура
Фото s ** tgardens
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А здесь, наверное, живут парикмахеры
Фото s ** tgardens
Даже трудно сказать, что это за фигура
Фото s ** tgardens