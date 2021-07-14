Ничего себе: 10 нестандартных картин, которые люди вышили руками – фото

14 июля 2021 , 21:08
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Источник:

Bored Panda

Каждый, кто когда-то пробовал вышивать, знает, что здесь действительно нужны просто стальные нервы. Сидеть несколько часов в день с иглой и нитками не всем под силу. Но именно так рождаются настоящие шедевры.

Герои нашей подборки явно обожают вышивать. Они настолько круто освоили этот навык, что способны превратить простые цветные ниточки на фантастические пейзажи, реалистические портреты и тп. Таких интересных работ вы точно еще не видели!

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Фото Reddit LaneRandi

Очень реалистичный портрет!

Фото Reddit thnx4stalkingme

Посмотрите, как круто подобраны цвета

Фото Reddit StitchinMelissa

Ого, это почти как фото

Фото Reddit ManinBlack19

Покемоны – это любовь

Фото Reddit Nowork_morestitching

Кстати, очень крутая идея!

Фото Reddit Heliade

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Вышитая периодическая таблица Менделеева

Фото Reddit MrsMama991

Вышитый кот Шредингера

Фото Reddit crossstitchwizard

Мяу!

Фото Reddit psychkitty

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Выглядит как наклейка, но это вышивка

Фото Reddit

 

 

 

Автор: Петро Синєокий