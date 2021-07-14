Ничего себе: 10 нестандартных картин, которые люди вышили руками – фото
Источник:Bored Panda
Каждый, кто когда-то пробовал вышивать, знает, что здесь действительно нужны просто стальные нервы. Сидеть несколько часов в день с иглой и нитками не всем под силу. Но именно так рождаются настоящие шедевры.
Герои нашей подборки явно обожают вышивать. Они настолько круто освоили этот навык, что способны превратить простые цветные ниточки на фантастические пейзажи, реалистические портреты и тп. Таких интересных работ вы точно еще не видели!
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3 года работы – и эта красота готова!
Фото Reddit LaneRandi
Очень реалистичный портрет!
Фото Reddit thnx4stalkingme
Посмотрите, как круто подобраны цвета
Фото Reddit StitchinMelissa
Ого, это почти как фото
Фото Reddit ManinBlack19
Покемоны – это любовь
Фото Reddit Nowork_morestitching
Кстати, очень крутая идея!
Фото Reddit HeliadeВеселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.
Вышитая периодическая таблица Менделеева
Фото Reddit MrsMama991
Вышитый кот Шредингера
Фото Reddit crossstitchwizard
Мяу!
Фото Reddit psychkitty
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Выглядит как наклейка, но это вышивка
Фото Reddit