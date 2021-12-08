Идеальный кадр: 10 невероятно забавных фото знаменитостей с фанатами
8 декабря 2021 , 07:48Читати новину українською
Источник:Reddit
Эти люди сорвали настоящий куш! Они не только "поймали" своих любимых знаменитостей вживую, но еще и сделали с ними действительно эффектные фото.
Большинство фотографии фанатов со знаменитостями выглядят достаточно стандартно: стоят себе два человека и улыбаются. В этой подборке все совсем по-другому: здесь много эмоций и неожиданных, а иногда даже немного неловких ситуаций!
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Фото reddit mobyrich
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Упс...
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Фото reddit
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Фото reddit
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