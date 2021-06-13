10 правильных вопросов, которые стоит задать на первом свидании

Первые свидания бывают неловкими и неудобными для обоих участников. Однако эксперты по взаимоотношениям знают, как преодолеть этот дискомфорт в начале встречи и сразу понять, стоит ли продолжать эти свидания и в дальнейшем.

Отбросим банальности вроде "Чем ты занимаешься?" или "Откуда ты?". Это лишь пустая трата времени. Вот список вопросов, которые помогут больше узнать человека, сделать разговор более интересным, а вашу связь – крепче. Или же наоборот – ответы на эти вопросы покажут, что второму свиданию не бывать.

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1. Как выглядят твои идеальные отношения?

Эксперт по отношениям Сьюзан Уинтер советует не рассказывать сразу свою точку зрения, а спросить: он видит отношения как партнерство или хочет быть в них лидером? Он хочет все время проводить вместе или за личное пространство? Это многое скажет о его намерениях.

2. Ты моногамный?

Это то, что нужно выяснить в самом начале. Для многих такой вопрос будет несколько странным. Однако сейчас все больше людей рассматривают открытые отношения, полиаморные и т.д., поэтому не лишним будет в игривом тоне уточнить и этот момент.

3. Что приносит тебе радость?

Психолог Александра Соломон считает, что реакция на такой вопрос – показатель вашей совместимости. Если человек начинает восторженно говорить о вещах, которые его вдохновляют, значит, возможно, у вас получится построить совместное счастье. Если начинает смеяться с такого вопроса или ерничать - это тревожный звоночек.

Спросите человека о его увлечениях / Фото Pexels

4. Как у тебя дела?

Такой простой вопрос в начале разговора – отличный способ увидеть, открыт ли человек к общению.

Успешное первое свидание, как правило, похожее на интересный и увлекательный разговор, а не на первый раздел любовной истории. Так, если на такой вопрос человек отвечает одним словом – это плохой знак,

– отмечает психолог

5. Какие 3 главные качества ты ищешь в партнере?

Вы узнаете, чего именно человек ждет от отношений. Эксперт по взаимоотношениям Джеймс Бронштейн считает, что только по-настоящему зрелый человек, который знает, чего она хочет от жизни, сможет конкретно назвать качества, которые его привлекают. Плохо, если человеку трудно это сделать и он начинает переводить тему.

Какие главные качества в партнере для него важны / Фото Unsplash

6. Какой твой идеальный день?

Вы поймете, что человек делает вне работы, чем увлекается, как бы хотел отдыхать и тому подобное. Хотели бы вы стать частью такого дня и проживать его вместе с этим человеком?

7. Какие у тебя отношения с родителями?

"Это даст вам много информации о том, какую модель любви видела этот человек", – говорит Джеймс Бронштейн. Конечно, плохие отношения с родителями вовсе не означают, что человек не способен построить здоровые отношения самостоятельно. Однако обратить внимание на этот момент стоит.

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8. Ты до сих пор общаешься с друзьями детства?

Поставив такой вопрос, вы поймете, способен ли человек вообще строить длительные отношения и как он поддерживает связь с другими, есть ли у него в жизни действительно близкие и важные люди.

Узнайте, может ли человек строить долговременные отношения / Фото Pexels

9. Если бы животные умели говорить ...

... кто из них был бы наиболее наглым? Ничто так не раскрывает человека, как неожиданные вопросы, которые требуют креативного ответа! Это способ разрядить обстановку и вместе посмеяться с ответов, а еще – увидеть, достаточно это легкий в общении человек.

10. Кто-то думает, что у него с тобой отношения?

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Это вопрос, который стоит задать с юмором. Так вы поймете, видится ли человек с кем-то, может, встречается или знает о чьей-то симпатии. Так сказать – запомните на будущее.