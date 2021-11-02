10 примеров одежды с очень неудачным дизайном: забавная подборка

2 ноября 2021 , 21:09
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Источник:

Reddit

Кажется, создатели этой одежды сами себя переиграли. Они хотели сделать вещь, на которую люди обратят внимание, но перемудрили с дизайном. Ведь смотрится все, мягко говоря, забавно.

Пользователи Reddit поделились фотографиями самой странной одежды, которую они когда-либо встречали в жизни. "Грязные" шорты, "замазанный" свитер, почти полностью порванные джинсы – эти вещи вас однозначно удивят. Интересно, что кто-то их купил!

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Очень-очень "стильно"

Фото reddit robgod50

Что с джинсами?

Фото reddit Great_Chairman

Белый цвет лучше не сочетать с коричневым

Фото reddit butterknot

Интересно, но часы не носят на ладони

Фото reddit krazyjakee

Что это такое?

Фото reddit waskonator

Неужели это действительно кто-то купил?

Фото reddit sirSosig

Так много вопросов, так мало ответов

Фото reddit PapaEsper

Не той стороной напечатали птичек

Фото reddit TameWizard

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Ой...

Фото reddit clhomme

Брутальные штанишки!

Фото reddit _xParagon

 

 

Автор: Петро Синєокий