10 примеров одежды с очень неудачным дизайном: забавная подборка
Источник:Reddit
Кажется, создатели этой одежды сами себя переиграли. Они хотели сделать вещь, на которую люди обратят внимание, но перемудрили с дизайном. Ведь смотрится все, мягко говоря, забавно.
Пользователи Reddit поделились фотографиями самой странной одежды, которую они когда-либо встречали в жизни. "Грязные" шорты, "замазанный" свитер, почти полностью порванные джинсы – эти вещи вас однозначно удивят. Интересно, что кто-то их купил!
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Очень-очень "стильно"
Фото reddit robgod50
Что с джинсами?
Фото reddit Great_Chairman
Белый цвет лучше не сочетать с коричневым
Фото reddit butterknot
Интересно, но часы не носят на ладони
Фото reddit krazyjakee
Что это такое?
Фото reddit waskonator
Неужели это действительно кто-то купил?
Фото reddit sirSosig
Так много вопросов, так мало ответов
Фото reddit PapaEsper
Не той стороной напечатали птичек
Фото reddit TameWizardДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Ой...
Фото reddit clhomme
Брутальные штанишки!
Фото reddit _xParagon