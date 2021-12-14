10 проблем, хорошо знакомых людям с невысоким ростом: забавные фото
14 декабря 2021 , 16:39Читати новину українською
Источник:Reddit
Невысокий рост не является недостатком, но такие ребята зачастую испытывают определенные трудности в быту. Ведь многие вещи в мире приспособлены для более высоких людей.
Перед вами подборка забавных "испытаний", с которыми часто сталкиваются люди с невысоким ростом. Опасность может подстерегать на каждом шагу: дома, на концертах и даже в магазинах...
Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем
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Фото reddit DrunkOnOrange
Типичная проблема в супермаркетах
Фото imgur rebusresu
Ого!
Фото imgur pghstitches
С одеждой тоже бывают проблемы
Фото твитер G00d_vibez
Бедная девушка...
Мужчине не хватило роста, чтобы полностью вычистить автомобиль от снега
Фото reddit Candroth
Смело!
Фото твитер _denisesalcedo
Это реально серьезная проблема!
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Идеальное фото!
Фото imgur prabalthedragon
Какая разница, какой рост, если любите друг друга?
Фото reddit GameOfLevels