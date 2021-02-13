Что-то идет не так: 10 симптомов, которые свидетельствуют, что пора менять свою жизнь
Случается, что человек в своей привычной жизни постоянно испытывает какой-то непонятный дискомфорт. Это может быть сигналом организма о том, что нужно что-то менять.
Источник:Аppropriate Living
Есть определенные признаки, которые помогают понять, что пришло время для перемен. Ключ к пониманию того, что с нами происходит, заключается в наших чувствах и эмоциях. Вот 10 сигналов, указывающих на то, что нужно изменить горизонты.
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Вы не можете оставаться на работе дольше, чем следует
Большинство времени мы проводим на работе. Если в конце выходных, или же каждое утро у вас возникают негативные эмоции от того, что вам нужно идти на работу – это явный признак того, что что-то не так. Найдите время, чтобы понять, что именно вас раздражает на работе, и попробуйте изменить ситуацию.
Жить в прошлом или слишком много мечтать о лучшем будущем
Всегда быть сосредоточенным на мыслях о лучших временах, в прошлом ли, или в будущем, является признаком того, что вы пытаетесь спастись от настоящего. Конечно, хорошо мечтать о лучшей жизни, но кроме этого, нужно также и действовать. По-другому мечты не осуществляются.
Когда вы сосредоточены на мыслях / Фото pinterest
Все говорят, что вам нужно немного отдохнуть
Если вы слышите от друзей и знакомых, что вам нужно немного расслабиться, пора задуматься. Выражение "тебе нужно немного отдохнуть" на современном языке означает "что-то изменить". Если вы все чаще такое слышите, это может означать, что вы пытаетесь удержать то, что на самом деле следует отпустить.
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Вы завидуете успеху других
Зависть – признак недовольства своей жизнью. Трудно радоваться успехам других, когда чувствуешь, что застрял в собственном быту. Вывод – пора двигаться дальше.
Вы просыпаетесь усталым
Утренняя усталость – это не только признак недовольства своей работой, но и жизнью в целом. Также это может указывать на отсутствие готовности к борьбе и нежелание принимать поражение.
Вместо того, чтобы сдаваться, определите, что вы можете сделать, чтобы вернуться на правильный путь. Вы должны чувствовать легкость и удовольствие от всего, чем занимаетесь, а не тяжесть бремени.
Просыпаться усталым / Фото irpinianews
Вы часто расстроены
Волнение и растерянность – проявления подавленной творчества. Пришло время что-то изменить. Это также может означать, что вы работаете не по призванию, потому ваша жизнь завалена различным мусором.
Вы сплетничаете
Сосредоточение внимания на ком-то другом – это бегство от собственной жизни и собственной реальности. Если вы все больше сплетничаете, подумайте, от чего вы пытаетесь спастись? И что вы скрываете за этими сплетнями?
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Вас все раздражает
Раздражение и постоянный поиск негативной стороны в любой ситуации говорит о том, что существует большая нерешенная проблема. Она, как часть айсберга, есть внутри, и весь этот негатив – лишь ее видимая часть.
У вас плохие предчувствия
Если постоянно жить с мыслями, что должно произойти что-то плохое, в конце так и случится. Лучше сосредоточьтесь на настоящем и перестаньте "ждать" беды в вашей жизни.
Плохие предчувствия / Фото timetoast
Вы подозрительные
Вы постоянно думаете, что все вокруг что-то от вас скрывают. И вас преследует мысль о том, что вы должны знать больше, чем вам говорят. Это явный признак того, что вам нужно что-то изменить.
Будьте открытыми и творческими, следуйте своим страстям – они приведут вас туда, где вы на самом деле должны быть.
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