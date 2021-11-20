10 случаев, когда дети забавно удивили своих родителей: смешные фото

20 ноября 2021 , 18:08
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Источник:

Reddit

Нам, взрослым, иногда трудно понять логику детей. Но это вполне нормально. Они только начинают познавать мир, потому и частенько попадают в разные забавные ситуации. К сожалению или к счастью, этого никак не избежишь.

Некоторые родители стараются воспринимать это с юмором, ведь ничего здесь не поделаешь. Они поделились с пользователями Reddit фотографиями хороших и смешных моментов со своими малышами. Им точно будет приятно посмотреть на эти снимки через 10-20 лет!

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Фото reddit MicroBurrito1

Ой...

Фото reddit 

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Фото reddit slimbender

"Сын побежал прямо в стену. Он даже не остановился"

Фото reddit AmandaKathleen

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Фото reddit ipreferthedarkside

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Фото reddit RABODI

Спрятался!

Фото reddit LionessOfAzzalle

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Фото reddit MK6er

Взрослая жизнь – это нелегко...

Фото reddit ilovepretzles69

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Просьба не беспокоить

Фото reddit GarbageDump

 

 

Автор: Петро Синєокий