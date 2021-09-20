10 случаев, когда мужчины весело разыграли своих жен: интересные фото

Хорошо жить вместе с любимым человеком, у которого хорошее чувство юмора. Действительно, грустно с ним никогда не будет. Но иногда вторые половинки могут придумать настолько "остроумный" розыгрыш, что хочется слегка их укусить.

Эти мужчины слишком буквально восприняли просьбу от своих жен. Они как бы сделали все, как надо. Но не до конца. Надеемся, что любимые не слишком взбесились из-за таких выходок от своих мужей.

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"Попросила мужа, чтобы он остатки пиццы положил в холодильник"

Фото reddit aliqui

"Сказала, чтобы муж купил новое сиденье для унитаза. Вот результат"

Фото reddit the_scriptic

"Жена попросила, чтобы я выложил фотографию дочери себе на страницу в фейсбуке"

Фото reddit daitenshe

"Муж должен был купить в магазине кабачки"

Фото reddit latunsky

"Любимый решил приготовить круассаны"

Фото reddit BrittBroChil

"Попросила у мужа измерить длину стола. Вот, какое фото он прислал"

Фото reddit hellosweetie_11

"Жена попросила сделать для нее визитки. Она парикмахер. Среди ее 500 визиток спрятано 20 таких карточек"

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото reddit GATh33Gr8

"Муж самостоятельно паковал подарок"

Фото reddit Budaful

"Попросила подписать контейнеры с обедом. Муж везде написал "не для Рэйчел"

Фото reddit rachels_texorcisms

"Жена попросила, чтобы я ей оставил немного налички"

Фото reddit future_beach_bum