10 странных вещей, которые люди сделали своими руками: забавные фото
24 декабря 2021 , 07:28Читати новину українською
Источник:Reddit
Люди, придумавшие эти неоднозначные вещи, точно имеют невероятно бурное воображение. И все же после просмотра их творений возникает логичный вопрос: "Зачем они это придумали?"
Шорты из шапок, жуткие вязаные куклы и даже "подставная библиотека" – перед вами подборка оригинальных, а вместе с тем немного непрактичных вещей, которые люди сделали своими руками. Кто знает, возможно кто-то оценит такое бесспорно креативное творчество!
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"Жена будет продавать этих кукол, а все деньги отдаст на благотворительность. Она вышила аж 600 штук! Купите хоть одну. Они по всему дому… Такое впечатление, будто сейчас на меня нападут"
Фото reddit
Сомнительная идея...
Фото reddit
Нет-нет-нет!
Фото reddit
Кому вообще понадобится фейковая библиотека?
Фото reddit
Хоть экологично!
Фото reddit
Интересно, а в чем смысл?
Фото reddit
Да, это действительно кирпичи...
Фото reddit
Забавно!
Фото reddit
Что-то в этом есть!
Фото reddit
"Мой друг попрощался с дредами, поэтому его мама сшила "коврик" для кота
Фото reddit