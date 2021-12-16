10 странных вопросов, которые женщины получали в приложениях для знакомств
16 декабря 2021 , 15:37Читати новину українською
Источник:BuzzFeed
Программы для знакомств очень облегчают жизнь людям, которые находятся в поисках второй половинки. Они дают возможность выбирать пару и легко начинать общение.
Однако в процессе знакомства встречается немало чудаков, которые часто задают нетипичные вопросы. Мы подготовили подборку смешных вопросов, которые женщины когда-либо получали в приложениях для знакомств.
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Странные вопросы, которые женщины получали во время знакомств
- Девушка рассказала о тяжелом дне на работе, на что парень ответил: "Ну, пожалуй, даже работающая женщина может быть привлекательной".
- Один парень решил сразу спросить о самом важном и написал: "Что ты принесешь к столу?".
- Торопиться с планированием будущего при знакомстве не стоит, ведь это может отпугнуть. Так случилось с парнем, который очень активно искал себе женщину: "Ты возьмешь мою фамилию, если мы поженимся?".
- Девушка в описании в приложении для знакомств уточнила, что принадлежит к бисексуалам, а впоследствии получила странное сообщение от парня: "Достаточно ли я привлекательный мужчина, чтобы исправить вас?".
Знакомство онлайн очень интересное / Фото Unsplash
- Иногда знакомство – это не только банальные разговоры, но интересные дискуссии. У одной виртуальной пары завязался разговор о биткойне, парень уточнил, знает ли девушка об этом, а впоследствии написал: "Но вы женщина, почему вы знаете о криптовалюте?".
- Девушку отпугнул странный вопрос: "Какие у вас отношения с папой?".
- Суперхудые девушки частенько страдают от странных комментариев. Одна из таких получила сообщение от парня, который спросил, нет ли у нее анорексии, а затем добавил: "Ой, извините. Вы должны есть больше".
- Комплименты тоже могут отпугнуть: "Да, ты милая, но ты умеешь разговаривать?".
Парень порадовал девушку комплиментом / Фото Unsplash
Узнайте Девушка запрыгнула парня подруги с другой: она успела отомстить
- Один пользователь во время общения решил поинтересоваться, сколько зарабатывает девушка, а затем добавил: "Если у нас все будет хорошо, ты была бы готова бросить работу, не правда ли? Я просто не чувствовал бы себя комфортно с женой, которая зарабатывает больше, чем я, это неправильно".
- Парень предложил девушке изменить прическу и написал: "Думали ли вы когда-нибудь отрастить длиннее волосы?".