Наконец нашли семью: 10+ трогательных фото детей, которых только что усыновили

Для некоторых детей просто иметь семью – это уже настоящее счастье. Как только детей, лишенных родительской заботы, усыновляют, они просто расцветают! Убедитесь в этом сами, глядя на эти фото.

Несколько лет назад некоммерческая организация Together We Rise начала публиковать фото детей, которые недавно узнали, что они получат новую семью. Таким образом они хотят показать, насколько важной для детей является семья и убедить население, что усыновлять детей – это совсем не страшно.

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Малышей фотографируют с табличками, на которых написано, сколько именно дней они провели в приемной семье (foster care) до усыновления, когда они попадают к своим новым родителям навсегда.

Что такое foster care

В США нет привычных нам детских домов. Аналог таких учреждений – В США нет привычных нам детских домов. Аналог таких учреждений – программа foster care . Это приемные семьи или семейные детские дома, куда попадает ребенок, если его родители по разным причинам больше не могут о нем заботиться. Услуги такой семьи оплачивают, однако у них нет всех прав на ребенка и они подчиняются органам опеки.

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