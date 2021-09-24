10 трогательных татуировок с особенной историей: интересная подборка

24 сентября 2021 , 17:29
Читати новину українською

Источник:

Reddit

Не все люди делают татуировки только для красоты. Для кого-то – это напоминание о приятных или не очень моментах из своей жизни, которые время от времени нужно освежать в памяти.

На первый взгляд, герои нашей подборки сделали себе абсолютно обычное тату. Но нет! Для них – это важные воспоминания, которые они "закодировали" в красивые рисунки. Трогательные татуировки с интересными историями – дальше на Life 24.

Интересно Более 100 винных брендов вместе: как в Киеве проходил фестиваль вина BE WINE International Show

"Записал смех моей мамы. Всегда можно посмотреть, улыбнуться и вспомнить добрые времена"

Фото reddit IamHardDarthMalak

"Коллекция марок со всех моих поездок"

Фото reddit PutnamGraber

"Уже прошел год, как мне сделали операцию на сердце. А еще – я очень люблю футбол и музыку"

Фото reddit gliazzurri5

"Я смогла выжить во время шторма"

Фото reddit twirlywurlyburly

"Тот, кто смог меня вытащить из тяжелых времен"

Фото reddit s29_myk

"В память об отце. Эти слова он когда-то мне написал. "Я так тобой горжусь. С любовью, папа"

Фото reddit Highlingual

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.

Родимое пятно дочери и новая татуировка отца

Фото reddit supersippycup

"Теперь у меня есть протез ноги. Поэтому я решил сделать татуировку"

Фото reddit mlbeck90

Почти 6 лет назад мужчине пересадили сердце

Фото reddit finding_trevor

Зачем носить фото в кошельке, если можно сделать тату?

Фото reddit tattooer_dogy

 

 

Автор: Петро Синєокий