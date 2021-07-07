Если лето не на море: 10 вещей, как помогут создать летнее настроение дома

Лето уже в самом разгаре, а вы проводите его в офисе, мечтая о морском побережье? Что ж, создать расслабленную летнюю атмосферу можно и самостоятельно. Хотя бы в собственном доме!

Добавьте к своему интерьеру и предметам быта несколько безделушек, которые помогут вам проникнуться ярким летним настроением даже в большом городе в будние дни. Вам не придется тратить много средств и времени – только немного своей фантазии.

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Натуральное постельное белье

Льняной постельный комплект станет лучшим решением для летнего времени. Кроме того, что природные цвета очень стильно смотрятся в любом интерьере, на нем еще и чрезвычайно приятно спать в жару – попробуйте.

Отдайте предпочтение натуральному постельному белью / Фото Unsplash

Красивый кувшин для напитков

Лето – пора лимонадов, мохито и других прохладительных напитков. Позаботьтесь о том, чтобы на столе всегда стоял красивый прозрачный или керамический кувшин, и не только для гостей, но и в повседневной жизни.

Новый аромат для дома

Как и духи, ароматы для дома также бывают летние и зимние. Приобретите аромасвечи или диффузор с освежающим запахом моря, персиков или легким цветочным шлейфом.

Плетеная корзинка для фруктов

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Летом просто невозможно пройти мимо ярких и сочные фруктов, которыми переполнены рынки. Вид фруктов в красивой плетеной корзинке на домашнем столе сразу перенесут вас во времена летних каникул в деревне у бабушки.

Плетеная корзинка выглядит очень уютно / Фото protovar

Свежие букеты на столе

Ничто так не радует глаз в доме, как зелень и множество цветов. Кажется, это такая маленькая мелочь, но просыпаться каждое утро и видеть перед собой на столике яркий цветочный букет – это бесценно.

Оригинальный флорариум

Не хотите возиться с вазами, водой и букетиками? Есть выход – живая композиция из суккулентов, украшенная камнями, ракушками или даже мхом. Они почти не требуют ухода, а выглядят очень эффектно.

Флорариум выглядит очень стильно / Фото Rozetka

Макраме на стену

Лучше всего приобрести или создать самому кашпо для горшков с растениями в технике макраме. Узелковое плетение в сочетании с зелеными листьями растений выглядит стильно и сразу придает помещению уюта.

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Гамак на улице

Для тех счастливцев, которые имеют частный дом, удобный гамак – это просто обязательная летняя деталь. Представьте только, как в нем приятно провести несколько часов вечером за интересной книгой.

Гамак отличное решение для частного дома / Фото Unsplash

Легкие шторы

Если вы настроены более радикально изменить интерьер квартиры, замените тяжелые и удушающие шторы, к которым так привыкли зимой, на легкие, почти воздушные. Полупрозрачная ткань пастельных тонов как ничто другое подходит к летнему сезону, напоминая о морских курортах.