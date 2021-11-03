10 забавных неудач, постигших людей во время Хэллоуина
Источник:Reddit
Хэллоуин уже прошел – пора делиться неудачами, случившимися с людьми в этот день. Праздновали вы его или нет – обязательно посмотрите эту забавную подборку, которая вас точно не испугает, а насмешит!
Как бы вы ни готовились к вечеринке, иногда все может пойти не по плану. Пользователи Reddit поделились неудачным опытом празднования Хэллоуина. Здесь просто все: неудачные костюмы, неожиданные повороты событий во время вечеринок, забавные макияжи и т.д.
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"Впервые за многие годы хотела сделать вечеринку на Хэллоуин. Только что узнала, что никто не придет"
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Одно из привидений "расплакалось"
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Бедный костюм… Жизнь его сильно потрепала
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Ожидание – реальность
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Это печенье действительно жуткое...
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Что ты такое?
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Тортик немного не удался
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Парень переехал в новый дом. И к нему никто не пришел на Хэллоуин...
Фото reddit simfireДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Девушка попросила у визажиста такой макияж, как на фото слева. Результат – на фото справа
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Милая маска на Хэллоуин
Фото reddit youngbuck-