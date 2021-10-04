10 женщин, которые решились покрасить волосы в экстравагантные цвета

4 октября 2021 , 19:09
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Источник:

Reddit

Эти женщины не побоялись экспериментировать с собственными волосами. Они покрасили их в настолько нестандартные цвета, что поразили многих людей. Не каждый день увидишь такие яркие волосы!

Героини нашей подборки поделились своими нестандартными перевоплощениями. Эти яркие леди однозначно вдохновят вас на интересные эксперименты не только с цветом волос, но и с прическами!

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Цвета такие же, как у котика

Фото reddit littlehoneycat

"Бывшая учительница пришла ко мне на покраску волос"

Фото reddit MilkSodaCosplay

Ого!

Фото reddit ChemicalPrincess

Сколько цветов!

Фото reddit lavendercrystalmoon

"Мама попросила покрасить ее в розовый и подстричь. Она очень рада!"

Фото reddit Katewx

"Мне очень нравится"

Фото reddit Lizowa

Отличная идея!

Фото reddit jessiewutang

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Смело!

Фото reddit soulteepee

Вау!

Фото reddit Fizzypop228

Какие же они яркие!

Фото reddit 2smilyface

 

 

Автор: Петро Синєокий