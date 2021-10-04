10 женщин, которые решились покрасить волосы в экстравагантные цвета
4 октября 2021 , 19:09Читати новину українською
Источник:Reddit
Эти женщины не побоялись экспериментировать с собственными волосами. Они покрасили их в настолько нестандартные цвета, что поразили многих людей. Не каждый день увидишь такие яркие волосы!
Героини нашей подборки поделились своими нестандартными перевоплощениями. Эти яркие леди однозначно вдохновят вас на интересные эксперименты не только с цветом волос, но и с прическами!
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Цвета такие же, как у котика
Фото reddit littlehoneycat
"Бывшая учительница пришла ко мне на покраску волос"
Фото reddit MilkSodaCosplay
Ого!
Фото reddit ChemicalPrincess
Сколько цветов!
Фото reddit lavendercrystalmoon
"Мама попросила покрасить ее в розовый и подстричь. Она очень рада!"
Фото reddit Katewx
"Мне очень нравится"
Фото reddit Lizowa
Отличная идея!
Фото reddit jessiewutangДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Смело!
Фото reddit soulteepee
Вау!
Фото reddit Fizzypop228
Какие же они яркие!
Фото reddit 2smilyface