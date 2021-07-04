Вязание – не только для бабушек: 15 человек, которые спицами и нитками творят настоящую магию
Источник:24 канал
Думаете, связать можно только скучные свитера, перчатки или шапки? Из пряжи можно создать что угодно: носки-рыбы, игрушки или Солнечную систему. Или даже связать с гирлянды светильник
Мастера и мастерицы из этой подборки нашли себя в вязание и умело владеют спицами, создавая забавные или даже шедевральные произведения из пряжи. После этих фото вам однозначно захочется сходить в ближайший магазин для рукоделия, захватить спицы и несколько ярких мотков ниток и самому овладеть этим видом творчества.
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Необычные носки в виде рыб
Фото Reddit Tasty-Superior-Olive
"Крупнейший в мире пушистый жук"
Фото Reddit iocanepowdereddonuts
"Связала Солнечную систему для 3-летнего сына, который только что узнал, что такое планеты"
Фото Reddit Mrs-Eaves
"У него такая милая мордочка, что я не могла не поместить ее на свитер"
Фото Reddit alcohollie
"После того мрачного года, который у нас был, я хотела немного света в 2021 году"
Фото Reddit Runnor2
"Я сделала эти носки, которые превращают ноги в лапки"
Фото Reddit Anaiira
"Все грибы, которые я связала в прошлом году"
Фото Reddit noerml
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"Обычно я вяжу крючком, но в прошлом году Санта подарил мне спицы, и я связала этот носок"
Фото Reddit Human_Irene
"Связала плед в качестве свадебного подарка для своего брата"
Фото Reddit juicytwinzillaВеселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO
"Связала платье по образцу 1958 года"
Фото Reddit jepsuli
"Я сделала бейсбольный мяч, который очень похож на настоящий"
Фото Reddit ClevelandMinerals
"Я сделала этот удивительный / бессмысленный свитер с зеброй по образцу 1987 года!"
Фото Reddit Pehosbes
"Я вяжу серебряную цепочку швейной иглой"
Фото Reddit kibelem
"Я сделала свой первый свитер и не могла позволить себе забыть о Лиззи"
Фото Reddit HBomb12
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"Мне понадобилось 5 лет, чтобы связать это королевское одеяло"
Фото Reddit CuntCorner