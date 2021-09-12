15 человек, которые воссоздали детские фото во взрослом возрасте: удивительные изменения
Источник:Reddit
Нет ничего лучше, чем проводить время со своими близкими. Такие моменты хочется вспоминать и вспоминать. А кое-кто пошел еще дальше, и, вместо того чтобы вспоминать теплые встречи, решили их повторить!
Перед вами подборка фото, на которых люди решили вспомнить замечательные времена своей молодости или детства. Они в точности повторили старые фотографии, чтобы показать, как быстро течет время и все меняется. Все - кроме крепких отношений друзей или родных.
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"2007/2019. Думаю, я должен был принести шляпу на свадьбу"
Фото Reddit Lonelyland
"Мы с братьями и сестрами сделали это для моих родителей в качестве подарка на их пятидесятилетия, 1985 – 2019 год"
Фото Reddit CatchResponsible1261
"С разницей в 12 лет! То же место, те же люди..."
Фото Reddit starbucksordunkin
"Мои друзья и я. Лето 2013 – зима 2019"
Фото Reddit ChefBoyardaddy
"Я никогда не думал, что буду в такой же физической форме, как мой папа"
Фото Reddit PeteTheBohemian
"Встретился с братом во время локдауна, чтобы воссоздать несколько старых фотографий 20-летней давности!"
Фото Reddit rioter25
1988 – 2019 год
Фото Reddit XiaobertВеселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO
"Моя мама и бабушка (1977), и я с мамой (2012) – 2 поколения выпускников Мельбурнского университета!"
Фото Reddit GreenCristina
"Сделали такое фото в третий раз! Не знаю, сколько еще раз мы это сделаем. Между 1 и 2 фото – 8 лет разницы, между 2 и 3 – где-то примерно 3 года"
Фото Reddit idk__elephants__
20 лет дружбы!
Фото Reddit cathaireddd
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Между фото 15 лет разницы
Фото Reddit heyitsamybelle
"Мы с моей лучшей подругой в 1986 (первое фото), 2010 году на ее свадьбе и в 2014 году на моей свадьбе"
Фото Reddit Invisibeth
"Прошло еще 6 лет, а некоторые вещи не изменились"
Фото Reddit zeronine
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"Более 20 лет дружбы, которая не заканчивается"
Фото Reddit birrdieface
"Мы ничуть не изменились за 32 года..."
Фото Reddit UnusualAmbassador