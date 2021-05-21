15 добрых историй, которые тронут каждого: интересные фото

В мире каждый день происходит столько всего хорошего. Просто мы не всегда это замечаем. Давайте исправлять эту ситуацию!
Мы подготовили для вас 15 трогательных историй, которые вдохновят вас творить добро. Ведь все мы на него заслуживаем!
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Бабушка часто посещала супермаркет, чтобы почитать книги. Поэтому для нее соорудили лавочку
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Девушка попросила друзей на свой день рождения сделать что-то хорошее для других людей. Они повешали плакат с надписью: "Если ты это читаешь, то должен знать, что ты очень важен!"
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"Девушка из соседнего офиса увидела, что я очень устала и сильно переживаю. Я ее даже не знаю, а она принесла мне обед"
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Парень дарил незнакомым людям цветы и маленькие подарочки
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Здесь оставляют шарфы для людей, которые живут на улице
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Парень помог дедушке завязать шнурки
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"В память о Фиби. Пожалуйста, берите мячики. Затем можно положить их в корзину, чтобы другие также поигрались. И помните, нужно проживать каждый момент так, как наши собачки: с любовью, преданностью и счастьем"
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Люди оставили теплые вещи для нуждающихся
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"Я положил старый стул за дверь. Кто-то его забрал, отремонтировал и вернул"
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"Сегодня раздавала цветы с пожеланиями незнакомцам"
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Жители специально оставили столько листья, чтобы кто-то мог на нем попрыгать
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Парень привел свою собачку, чтобы студенты могли погладить его и расслабиться перед экзаменом
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"Неожиданно пошел дождь, а кто-то накрыл мое сиденье"
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Здесь можно класть продукты для людей, которые в них нуждаются
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"Вчера я сделал предложение своей девушке, а рядом проходил парень. Он предложил сфотографировать нас на квадрокоптер"
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