Больше не "гадкий утенок": 15 людей, которые с годами изменились до неузнаваемости

21:10

Наверное, у каждого есть старые фотографии, которые даже стыдно смотреть из-за непонятной прически, нескольких лишних килограммов или странного стиля в одежде. Но с годами люди могут сильно измениться, а неприметный подросток – превратиться в настоящего мачо.