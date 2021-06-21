15 людей, которым очень не повезло во время отдыха: забавные фото

Герои нашей подборки хотели красивые фотографии со своего отдыха, но судьба сыграла с ними злую шутку. Они точно не ожидали, что выйдут настолько смешные снимки.

Пользователи соцсетей поделились своими удивительными фотографиями во время отпуска, которые рассмешили уже сотни тысяч человек. Просматривая эти фотографии, трудно сказать, что они вышли неудачными. Ведь это настоящие шедевры, которые обязательно поднимут вам настроение.

Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic Brut и спаржа с лососем

Идеальное фото

Фото твитер hotel_la_pace

Селфи с Моной Лизой...

Фото Reddit Kaiji700m

Девушка несколько часов шла к этому месту, чтобы сфотографироваться. Но все было в тумане

Фото Reddit Grand_Area

Замечательный ракурс!

Фото инстаграм jenithegreat

Не раздражайте обезьянок!

Фото Reddit al666in

Зато башню хорошо видно!

Фото инстаграм arden_cho

"Моя мама училась делать панорамное фото"

Фото инстаграм belinechloe

Минус очки

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото Reddit bastard_vampire

Фотография со Статуей Свободы

Фото инстаграм maestroben1

А страус очень доволен!

Фото Reddit majikmixx

Страшно!

Фото imgur slyx6

Кусь!

Фото Reddit myfavkitchen

Туман скрыл пейзаж с Великой китайской стены

Фото Reddit zgroh96

Рыба оказалась хитрее

Фото Reddit amfree88

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"Попросила мужа сфотографировать меня на море..."

Фото инстаграм bobbyklootwijk