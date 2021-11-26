С ними не соскучишься: 15 мужчин, которые весело разыграли своих жен – забавные фото

Хорошее чувство юмора всегда поможет укрепить отношения. Иногда даже из достаточно напряженной ситуации можно "выйти" благодаря хорошей шутке!

Перед вами подборка забавных розыгрышей от мужчин, которые изрядно рассмешили своих жен. Они знают, как покорить своих любимых – с помощью хорошей затеи. С такими вторыми половинками точно не будет скучно!

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Муж решил поменяться местами

Фото reddit tyleryoungblood

Подарки для супруги. Слева – духи, а справа – свитер

Фото reddit mowa111

Мужчина сделал датчик движения, который загорается только тогда, когда котик ходит по-большому.

Фото твитер hamstertalk

Жена оценила эту идею для фото

Фото reddit PickleBurp13

"Я должна была насторожиться, когда муж спросил меня, где фломастеры"

Фото imgur

Муж называет эту игрушку морским котиком

Фото reddit Kaitlin_Orsted

"Любимый решил немного украсить наш туалет"

Фото reddit CasMaSas

"Мой муж приобрел машинку, печатающую этикетки..."

Фото reddit BryttaBee

39 лет? Нет, это слишком просто!

Фото imgur Spidey209

"Просила мужа разрезать пиццу на четыре кусочка"

Фото инстаграм hughes_adventure

Один вопрос. Зачем?

Фото инстаграм arutledgeclawson

Жена просила маленький кофейный столик

Фото reddit jcmatthews66

"Фотографию слева опубликовала я. Фотографию справа – мой любимый"

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в

Фото reddit Zeehammer

"Жена очень не любит, когда я так делаю"

Фото reddit guysir

"Мой муж пошел в магистратуру, а дочь – в пятый класс"

Фото reddit Snipsthetips