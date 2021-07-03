15 примеров "адского" макияжа, за который людям стыдно: фото
Источник:Reddit
Будем честными, этим женщинам действительно не повезло: они точно знают, что такое неудачный макияж. У визажистов явно был плохой день, ведь эти работы – просто провал.
У всех бывают неудачи, но обидно, когда из-за них страдают другие люди. Перед вами подборка очень странного макияжа, на который можно по-разному реагировать: хочется и смеяться, и плакать. Хотя часто это дело вкуса: кому-то такие работы могут понравиться. И это нормально.
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Немного переборщили с темным оттенком, не кажется?
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Женщина явно чем-то недовольна
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Девушка расплакалась из-за такой макияжа от профессионалов
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Руки белые, а лицо – желтое
Фото RedditДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
"И этот макияж мне сделал профессионал"
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Как интересно переходят цвета на шее
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Кто-то фанатеет от этой работы, а кому-то она ужасная
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Такой массивный макияж!
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Огогого!
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Макияж, который сделали девушке на встречу выпускников...
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