15 привычных вещей наглядно показывают, как быстро бежит время: яркие примеры

Если годами пользоваться одним кошельком или ходить одной и той же улице, трудно заметить изменения. Однако стоит лишь присмотреться, как становится понятно: даже самые надежные вещи изнашиваются и становятся старыми.

Пользователи сети поделились своими наблюдениями. Чтобы оставить свой отпечаток на каменном полу нужны века, а чтобы износилась игрушка -0 несколько десятилетий, а то и лет. В любом случае, эти сравнения вас удивят!

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Верхнему кошельку – 10 лет

Фото Reddit aza9999

Дверной звонок в магазине, который висел здесь годами

Фото Reddit pix_

Вот что произошло с полом за 43 года

Фото Reddit victordoesstuff

"Единственный и неповторимый баскетбольный мяч, который есть в местном парке, каким-то образом он все еще прыгает"

Фото Reddit sangallium

"Я спала с игрушечным альпакой справа каждую ночь в течение 6 лет"

Фото Reddit ummameme

Нож для чистки картофеля

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"Им пользовалась моя бабушка в конце 80-х. Она говорит, что ее мать пользовалась им, когда была ребенком."

Фото Reddit FlabbyMilk

"Моя пара обуви, которую я ношу почти каждый день в течение последних 7 лет"

Фото Reddit 2ndStallLochNess

На этом столбе очень много слоев объявлений

Фото Reddit legomyego1010

Интересно 10 мужчин, которые поразили своих жен особым сюрпризом: крутые фото

Дверные ручки в местном загородном клубе, которым уже более 40 лет

Фото Reddit cavemanslaveman

Кожаному чехлу слева – неделя, а справа – 3 года

Фото Reddit salamishit

4 года солнца и пота

Фото Reddit maland16

"После 10 лет ношения этой пары, я наконец купил новую"

Фото Reddit PolarDorsai

"Фрисби моего щенка, с которым он играл 3 года"

Фото Reddit 24karatcarrot

Мышка протерла себе отдельное место

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Старая лопата и новая

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