15 взрослых проблем, к которым люди оказываются не готовы
Источник:Bored Panda
В детстве мы и не задумываемся над многими вещами, например, как оплачивать коммунальные услуги или как происходит процесс поиска работы. Во взрослом же возрасте с этим приходится сталкиваться часто, так что невольно возникает вопрос: почему нас этому не учили?
Пользователи Reddit ответили на вопрос "К какой взрослой проблеме вы не были готовы?". Вот самые распространенные и интересные ответы, в которых, уверены, каждый узнает себя. Ведь все мы как-то неожиданно из легкомысленных подростков превратились во взрослых, с серьезными обязательствами и проблемами, которые застигли нас врасплох.
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1. "Решать, что есть 3 раза в день 7 дней в неделю", – coltonious
2. "Как часто нужно убирать, чтобы поддерживать чистоту в доме", – DecadenceXO
3. "Не спать из-за стресса. Когда я был моложе, я мог спать в любое время и в любом месте", – JonnyWax
4. "Как быстро фрукты и овощи действительно портятся, когда вы покупаете их сами", – sea_ewe_in_tea
5. "Ты можешь потерять работу не по своей вине", – Aperture_T
6. "Переход от времени, когда у тебя куча друзей, к моменту, когда никого не остается", – eternalrefuge86
Во взрослом возрасте приходится сталкиваться с одиночеством / Фото Unsplash
7. "Как трудно похудеть, когда тебе уже за 20 лет", – DeathSpiral321
8. "Нужно организовывать себя самому, вместо того, чтобы постоянно полагаться на родителей. Я понял, насколько я был неорганизован, когда нашел свое свидетельство о рождении в том же ящике, где у меня есть ненужные квитанции", – IrisNalvo
9. "Бесконечный выбор, который нужно делать.
– Вот ваше страхование, вам нужно выбрать своего врача.
– Хорошо, кого мне выбрать?
– Как вы пожелаете.
– Но как мне знать, какого врача выбрать?
– Как вы пожелаете.
– Как другие люди находят врача?
– Они просто выбирают того, какой им нравится
– Я не знаю ни одного из этих врачей!» – ablondedude
11. "То, что родители часто ведут себя как настоящие дети", – rchawВеселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO
1. "Убираться каждый раз перед гостями. Меня всегда огорчало, когда к родителям приезжали гости, и мы убирали весь дом. А сейчас, каждый раз перед гостями я почему-то убираю квартиру", – The HarperValleyPTA
Убирать приходится перед каждым приходом гостей / Фото Unsplash
1-й уровень
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13. "Остается мало времени на себя. Жизнь – это все работа, работа по дому, работа во дворе, уход за детьми, счета, электронная почта, телефонные звонки…", – HawaiianShirtsOR
14. "Стоматологические затраты", – unknown
15. "Хулиганы работе – это так же плохо, как и хулиганы в школе", – pulpexploder