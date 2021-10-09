15 женщин, которые показали свое лицо без макияжа: некоторых просто не узнать
Источник:Reddit
Косметика помогает подчеркнуть собственную красоту и избавиться от так называемых "недостатков", которые многие люди часто себе придумывают и значительно преувеличивают. Очень важно любить себя разной: и с макияжем, и без него!
Эти девушки поделились с пользователями развлекательного ресурса Reddit фотографиями с косметикой и без нее. В обоих случаях они просто волшебно выглядят и доказывают, что не обязательно каждый день пользоваться помадами, тональными кремами и т.п. Естественная красота – это тоже здорово!
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Как красиво!
Фото reddit cigarte
Три этапа макияжа
Фото reddit RandomRedditUser1337
Роскошно!
Фото reddit carlyeanne
"Я без макияжа – я с макияжем"
Фото reddit MorrisseysUnderbite
Девушка обычно не пользуется косметикой
Фото reddit akirakawa666
Дома – на свидание
Фото reddit ddebbzz
До – после
Фото reddit vangoghs_girl
На первый взгляд, кажется, будто ничего не изменилось
Фото reddit mr_orange_is_the_cop
"Впервые публикую такие фотографии"
Фото reddit SunsetShimmer
Дома – на людях
Фото reddit DaftPrettyLiesДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
На обеих фотографиях все замечательно!
Фото reddit cigarte
Найдите несколько отличий
Фото reddit arbor23
Как будто разные люди
Фото reddit Nikki-nri
"Справа – я обесцветила брови, волосы и сделала макияж"
Фото reddit TheRealCatEnthusiast
"Мой повседневный макияж"
Фото reddit smallestofjays