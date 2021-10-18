20 самых странных комплиментов, которые слышали пользователям в жизни: забавная подборка

Не всем нравится выслушивать стандартные комплименты о красивых глаза или прическе. Но в этом случае хотя бы сразу понятно, что человек хочет сделать приятное. А бывают такие оригинальные комплименты, что приходится догадываться: вас хотели похвалить или оскорбить?

Пользователь на Reddit просто спросил, какие самые странные комплименты в своей жизни приходилось получить людям. И им действительно было о чем рассказать. Из этих ответов вполне можно поучиться, как не нужно делать комплименты другим людям, друзьям или незнакомцам.

Читайте также Новый триумф украинских вин: SHABO завоевали 4 медали на международном конкурсе в Германии

Комплименты, которые не ожидаешь услышать

1. "Ты напоминаешь мне Лягушонка Кермита. Не внешность, а вайбом", – drummerfromjetwash

Лягушонок Кермит – это один из самых известных персонажей американской юмористической программы "Маппет-шоу" и детской программы "Улица Сезам".

Лягушонок Кермит / Фото wikipedia

2. "Твой ум похож на калейдоскоп", – ​MooMoo_Juic3

3. "Случайная женщина возле кафе у вокзала, когда вокруг меня летала оса, сказала: "Вы пахнете очень сладко и пряно, поэтому она преследует вас". Спасибо, случайная дама, прошло 2 года, а я не могу забыть", – Martini_Man_

4. "Ты пахнешь органикой", – iamprettykitty

5. "Случайная леди, которая проходила мимо меня в торговом центре, сказала, что у меня действительно большая, яркая аура", – wtfdoicare

6. "У тебя так много тестостерона, что я, наверное, могла бы забеременеть, сидя рядом с тобой", – случайная девушка из колледжа", – NotAGovtPlan

Рекомендуем 5 признаков, что вами манипулируют: психолог рассказала, чего стоит остерегаться

7. "Мой первая ребенок родился несколько недель назад. Я пришла на работу, и начальник сказал:" О, поздравляю тебя с этими новостями... да ... удачи тебе с этим", – klt2

Некоторые делают комплименты детям, совершенно не думая / Фото Unsplash

8. "Я опоздал в школу и решил не принимать душ, чтобы вовремя успеть на автобус. Я пришел в школу и поздоровался с девушкой, которую едва знал. Она подошла ко мне, почувствовала запах моей потной рубашки и сказала: "Черт, ты очень хорошо пахнешь". Да, это был ужасный способ начать день", – hardsleaz

Внешность хвалят все более причудливо

9. "Девушка из средней школы сказала мне, что у меня действительно хорошие колени", – ​Elena_320

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

10. "Моя жена: "У тебя красивый череп"

11. "Когда я делал сердечно-легочную реанимацию заключенному, подошла медсестра, чтобы мне помочь, и сказала: "Вы отлично выглядите с вашими руками. Как еще вы ими пользуетесь?", – TheRavingRaccoon

12. "Однажды пьяный старый моряк сказал мне, что у меня очень приятная форма верхней губы была. Очень конкретно и очень странно. Хотя он был приятный, дал мне некоторые (нежелательны, но правдивые) жизненные советы", – thelesserbabka_

13. "Твои уши похожи на тортеллини... Это прекрасно"– girlwiththesith

Сравнивать уши с тортеллини – действительно странно / Фото Unsplash

14. "Когда мне было 17 лет, во время первого рабочего дня, коллега сказала: "Ты настолько высокая и худая, что выглядела бы замечательно во время беременности", – Riska89

15. "Мне сказали, что я вертикально толстая", – ​MutedHousing

16. "Как-то мне сказали: "Ты не такой уродливый"... Да, ура, ты сделал чудо для моей самооценки", – SimpaSumpaSampa

Интересно 15 человек, чей возраст угадать почти невозможно: интересные фото

Комплименты глазам не теряют актуальности

17. "Твои глаза такие красивые, я просто хочу вынуть их и заменить их своими". Сейчас я везде ношу солнцезащитные очки", – chocfrogaddict

18. "Мне сказали, что мои глаза такие карие, как действительно хороший стол", – Editor-In-Queef

Карие глаза сравнивают с благородным цветом стола / Фото Unsplash

19. "Мне нравится, как ты на меня смотришь, будто ты собираешься меня убить" – моя девушка в то время", – wuxy95

20. "Одна женщина спросила, может ли она благословить мои глаза за меня. Она сказала, что хочет их благословить, чтобы с ними ничего не случилось, потому что она никогда раньше не видела ничего подобного", – _tarnationist_