Но книги в этой подборке – это истории, основанные на личном опыте авторов и их героев, от которых трудно оторваться. Пусть даже речь о рок–звезде, супермодели или президенте страны – в каждой из этих книг вы найдете мудрые ответы на важные жизненные вопросы.

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Джерри Хопкинс, Дэнни Шугерман. Отсюда никто не выйдет живым.

Издательство: Fabula, 2021 г.

Перефразируя выражение Уильяма Блейка, которого цитировал герой этой книги – "существуют вещи, о которых мы знаем, и о которых не знаем, а между ними – двери" – чтобы полностью понять, кем на самом деле был Джим Моррисон, нужно приоткрыть дверь к пониманию самых "The Doors ", а не только их лидера.

Джерри Хопкинс, Дэнни Шуґерман. Отсюда никто не выйдет живым.

Джерри Хопкинс, Дэнни Шугерман. Отсюда никто не выйдет живым.

Так, магнетизм этого идола 60–х не ослаб до сих пор, а музыкальные критики бьются над загадкой его песен, но со страниц лучшей биографии певца предстает не только кумир молодежи, рок–звезда, но и выдающийся поэт, глубокий философ и главное – мятежная душа, заглянувшая за край еще при жизни и этим своим опытом поразившая абсолютно всех. Он не выбрался отсюда живым, и, похоже, будет жить вечно – в своей музыке и воспоминаниях очевидцев.

Отрывок из книги

"Я до сих пор помню свой первый концерт The Doors, который посетил, будучи еще испуганным до глубины души тринадцатилетним мальчишкой, – вспоминают в этой книге. – Помню, как мне подумалось: "Этот парень опасен. Кто–то может травмироваться. Может, и он сам. Или я. Или все мы". "Живым отсюда не удастся уйти ", – пел он в песне" Five to One", если ты сталкиваешься с таким страхом (или с ощущением дьявольского ужаса, который может породить песня вроде "The End") , то внутри что-то как переключается. Столкнувшись лицом к лицу с концом, видишь проблеск вечности. Тот концерт изменил мою жизнь. "

Мэй Маск. Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни

Издательство: Виват, 2021

Автору этой книги, изысканной, очаровательной и энергичной супермодели Мэй Маск уже за семьдесят. Ее жизнь не всегда была такой простой и гламурной, как сейчас. В тридцать один она стала матерью-одиночкой, поэтому много работала, чтобы поставить на ноги детей, Илона, Кимбал и Тоску. А еще боролась с лишним весом, стала моделью плюссайз и даже преодолела эйджизм в модельном бизнесе.

Мэй Маск. Женщина, которая имеет план. Жизнь, полная приключений, красоты и успеха.

Мэй Маск. Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни

Диетологнутрициолог по специальности, Мэй более сорока пяти лет проработала в этой области, начиная практику с нуля в восьми городах, трех странах и на двух материках. Сейчас она на пике популярности как лектор-диетолог и как модель. И все это благодаря бунтарскому духу и предприимчивости – именно они принесли ей мировую славу в возрасте, который сама Мэй называет "расцветом своей жизни".

В этой книге она делится опытом и мудростью, убеждая, что вы не можете контролировать все, что происходит вокруг, но в любом возрасте можно жить так, как пожелаете. Для этого нужен только план.

Отрывок из книги

"Сначала я хотела назвать эту книгу" Как бороться и выживать ", – рассказывает автор, – и это звучало бы не слишком привлекательно и только озадачивало бы потенциальных читателей. Но надеюсь, что моя книга поможет вам бороться меньше, а выживать лучше, чем удавалось мне. В моей жизни слишком часто все катилось кувырком, и то и дело мне приходилось планировать заново. Как женщина, ты строишь планы, но в любой момент тебя могут сбить с курса, и тогда приходится начинать все сначала ".

Дайва Ульбинайте. Великий президент маленькой страны. История Дали Грибаускайте.

Издательство: Наш Формат, 2021

В этой книге освещается жизненная философия легендарной первой женщины-президента Литвы. И если Маргарет Тэтчер прославилась как Железная Леди, то Даля Грибаускайте – как Стальная Магнолия. Свободолюбивая, прямолинейная, справедливая, с молниеносной реакцией и уверенным голосом – такой запомнили литовского президента.

Дайва Ульбинайте. Большая президенткой маленькой страны. История Дали Грибаускайте.

Дайва Ульбинайте. Великий президент маленькой страны. История Дали Грибаускайте.

При этом вопросов, на которые можно найти ответ в этой книге, к ее героини существует немало. Почему Даля Грибаускайте отказалась пить шампанское с Обамой? Как она противостояла энергетическому давлению России и не поздавляла Путина с каденцией? Как "защитила" Германию и смогла убедить в обратном Трампа?

Поэтому читателю предложена история сильного лидера, который знает цену себе и своему государству, отстаивает национальное достоинство и выстраивает свою деятельность на общественных ценностях. Даже когда остается одна против олигархов и коррупционеров, Кремля и Вашингтона, противников и вчерашних соратников.

Дорис Кирнс Гудвин. Лидерство в бурные времена.

Издательство: Виват, 2021

Дорис Кирнс Гудвин. Лидерство в бурные времена.

Дорис Кирнс Гудвин. Лидерство в бурные времена.

Отрывок из книги

"На разных этапах жизни каждый из них столкнулся с обстоятельствами, которые коренным образом изменили их представления о себе и поставили под угрозу их будущее, – пишет автор о героях своей книги. – Природа этих жизненных несчастий была уникальной для каждого из них: Авраам Линкольн потерпел сокрушительный удар по своей публичной репутации и собственном достоинстве, из-за чего пережил почти суицидальную депрессию; Теодор Рузвельт за один день потерял молодую жену и мать, Франклин Рузвельт заболел полиомиелитом, который парализовал нижнюю часть тела; Линдон Джонсон проиграл выборы в Сенат".

Значит, лидерами не рождаются, а становятся? Тогда как препятствия влияют на развитие лидерства? Что вообще способствует возникновению лидерских качеств, как их развить и что нужно, чтобы стать настоящим руководителем? Наконец, лидера формирует эпоха или это лидер формирует эпоху? Именно такие вопросы исследует автор этой книги.

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В отдельных тематических разделах проанализирована деятельность четырех американских президентов – Авраама Линкольна, Теодора Рузвельта, Франклина Рузвельта и Линдона Джонсона – в контексте исторических обстоятельств и событий, которые сформировали особенности их лидерства. Автор раскрывает характер каждого президента в развитии и дает советы насчет ключевых моментов в получении лидерских качеств.

Уильям Б. Ирвин. Жить содержательно. Философия радости от античных стоиков.

Издательство: Yakaboo Publishing, 2021

Уильям Б. Ирвин. Жить содержательно. Философия радости от античных стоиков.

Уильям Б. Ирвин. Жить содержательно. Философия радости от античных стоиков.

Отрывок из книги

"Почему важно эту философию мать? – переспрашивает автор книги. – Потому что без нее вы рискуете прожить жизнь неправильно – несмотря на всю свою деятельность, несмотря на все приятные развлечения и заблуждения, которыми вы будете наслаждаться, вы в конце концов проживете недостойную жизнь. То есть вы рискуете на смертном одре, оглядываясь назад, осознать, что потеряли свой единственный жизненный шанс. Вместо потратить жизнь на поиск и воплощение чего-то действительно ценного, вы растратили его, потому что позволили себе отвлечься на различные погремушки, которые подбрасывают нам на этом пути".

Таким образом, перед нами неожиданно свежий подход к стоицизму. Автор показывает, как древняя античная философия может улучшить наши жизни в современном мире. Делясь инсайтами об особенностях человеческой психологии в сочетании с практическими техниками стоиков, он предлагает новый путь от хронической неудовлетворенности, к спокойной и неподвластной внешним факторам жизненной радости.

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