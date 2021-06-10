Девушка, женщина, императрица: 5 книг женской прозы, которые не оставят вас равнодушными

Авторки этих книг убедительно говорят от имени своих героинь, при этом – они не встают ни на чью сторону, поэтому читатель сам выбирает, за кого ему волноваться. Героиням придется познать горечь измен и поражений, найти общий язык с ближними, но прежде всего – с самими собой.
Предлагаем вам в ближайшим вечером насладиться этими прекрасными образцами женской прозы на любой вкус. Трогательные и сильные, захватывающие и глубокие – оторваться от этих историй о женщинах, написанных самими женщинами, будет действительно трудно.
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1. Бернардин Эваристо. Девушка, женщина, другая.
Издательство: Фабула, 2021
Роман известной британской писательницы состоит из 12 историй о разных женщинах, в основном чернокожих англичанок. Не соединенные общим сюжетом, эти истории, как и жизненные дороги героинь, тонко и причудливо переплетены, что подчеркнуто причудливой графикой романа.
Режиссер и учительница, банкирша и уборщица, фермер и небинарное лицо из мира соцмедиа – все они хотят своего и надеются найти ответы на вопросы, кто они и откуда, чего стоят и куда идти дальше. Ярые феминистки и покорные жены – они знают себе цену и разочаровались в жизни. Автор убедительно говорит от имени каждой, не вставая ни на чью сторону, не пытаясь пропагандировать, поэтому читатель сам может выбрать, чей голос ему ближе.
Отрывок из книги:
"Доминик осознала свою сексуальную ориентацию еще в подростковом возрасте и мудро держала это в секрете, потому что не была уверена, как отреагируют ее друзья и родные, а становиться изгнанницей ей не хотелось ... – узнаем мы об одной из героинь романа, – она попыталась несколько раз с ребятами им понравилось ... она же терпела ... в возрасте шестнадцати лет, стремясь стать актрисой, она отправилась в Лондон, где люди с гордостью заявляют о своей аутсайдерской идентичности с помощью значков ... она спала прямо под арками набережной Виктории, а то и под дверью магазинов вдоль улицы Стрэнд, как-то ее допросили работники жилищной ассоциации чернокожих, которым она солгала и плакала, что убежала из дома, потому что отец бил ее ... служащего с Ямайки это не впечатлило, значит ты говоришь, что тебя били? "
2. Наталья Сняданко. Первое следствие императрицы.
Издательство: Видавництво Старого Лева, 2021
Начинается этот роман с покушения, совершенного на императора Франца Йозефа, и продолжается рассказ с 1856 в Вене и Зальцбурге до настоящего времени. По сюжету, для редкой скрипки, на которой играл еще Моцарт, и которую обычно за границу не вывозят, было сделано исключение для фестиваля во Львове, но никто даже не предполагал, что это станет важным звеном в целой цепочке жутких событий. Неожиданно для всех и самой себя легендарная австрийская императрица Сисси успешно расследует не только таинственное покушение на собственного мужа, но и целый ряд других загадок.
Таким образом, новый роман известной по документальными материалами жизни и приключений императорской семьи погружает читателя в сногсшибательную детективную историю с политическим подтекстом. Дополнительную интригу этой истории, напомним, добавляет двуплановость сюжетного рассказа, благодаря которому события середины XIX века неожиданно остро отражаются во Львове начала третьего тысячелетия.Исследуйте новые горизонты винного мира вместе с лучшими образцами украинского виноделия. Выбирайте вино по вашему вкусу в интернет-магазине SHABO
3. Ирина Жураковская. Твоя М.
Издательство: Издательство 21, 2021
Речь идет в этой драматической истории – о двух героинях, двух девушек из разных, казалось бы, стран – Украины и Германии – проблемы у которых были общие. И не только первые разочарования, первый сексуальный опыт, первые "взрослые" решения и победы.
Девятнадцать лет одной из них, винничанки Марины Коваленко, которая пошла официанткой на заработки , чтобы потом таки стать врачом, и впоследствии успешным менеджером, "пришлись на 2004-й – год Парижа, год вступления, год Оранжевой революции. Год многих надежд и иллюзий, которые быстро и болезненно разбились". Впрочем, даже повзрослев, Марина "все мечтала, чтобы пришел кто-то, порешал ее все проблемы, приласкал и сказал, что она молодец".
У второй, инфантильной немки Марии Хоффман, которая всю жизнь мечтала о физике и игре на скрипке, была не менее трагическая жизнь – изнасилование, потеря любимой подруги, старший мужчина, которого разлюбила, маленький ребенок на руках ...
Отрывок из книги:
"С Марии сделали женщину против ее воли – но она отказывается ею быть, – узнаем в начале истории. – Она отказывается от всего, что с этим связано. Это не для нее, и теперь она об этом знает".
Объединяет обоех героинь – и Марину, которую не любил отец и бросали любовники, и Марию, которая подверглась насилию и разочарованию в близких – общее стремление во что бы то ни стало быть счастливыми, выжить при любых условиях и остаться самой собой. В романе чередуются года и события, меняются города – от Парижа до Киева – но автор уверенно ведет рассказ к сюжетному финала, где героини обязательно встретятся. Хотя бы на мгновение, чтобы оправдать свое "параллельное" существование в мире токсичных отношений и вечных поисков счастья.
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4. Барбара Контини. Мортина и призрачный друг.
Издательство: Школа, 2020
В этой истории накануне Нового года на заброшенной вилле появляется таинственный мальчик-призрак. Откуда он взялся? Именно это и пытается выяснить Мортина, девочка-зомби, и ее верный пес Грусть . Мортина на все решится ради друга: и оторвет себе руки-ноги, и выбросит голову в окно, и прокрадется в церковь, а также скроется в гробу. Страшно? Конечно!
История о Мортине получила мировую известность и переведена более чем на 20 языков. По сюжету, Мортина – обычная девочка, только она зомби! Вместе с тетей и собачкой она живет в заброшенном замке. Однажды к ним в окно стучит мальчик-призрак, который не помнит, кто он такой. А это очень плохо! Потому что призраки, которые забыли свое имя, попадают в Край Забвения и исчезают навсегда! Но мальчику повезло. Мортина ничего не боится и сделает все, чтобы спасти своего нового друга! Добра и смешная итальянская сказка, придуманная и нарисованная Барбарой Кантини уже стала популярной в Европе.
5. Анна Моро. Невесты с того света.
Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2020
По сюжету этого романа, за два года супружеской жизни Рене уже почти готова признать, что вытащила счастливый билет. У нее хороший, щедрый, заботливый муж, страстный любовник – настоящий идеал. И вот спокойную и размеренную жизнь супругов нарушает визит сводной сестры Томаса – Рейчел. Женщины подружились – и через несколько дней Рейчел вдруг исчезла, не попрощавшись.
И Рене начинают мучить кошмары. По ночам к ней во сне приходят мертвые невесты в подвенечных платьях, с синяками на руках и ногах и следами удушения на шее. Все они просят Рене о спасении и помощи. Что творилось в этом доме до появления Рейчел?
По крайней мере точно известно, что начиналось все с того, что семья парижского банкира Габриэля Жерара переживала тяжелые времена. Габриэль взял ссуду в банке и погряз в долгах. Семью спас богатый бизнесмен Томас Браунинг. Цена была – рука младшей дочери Рене. Девушка не имела выбора, вынужденная ответить – "да", и теперь каждую ночь встречает других невест, мертвых ...