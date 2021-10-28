5 неожиданных фактов о вине, которые вас удивят

Знаете, о вине и виноделии действительно можно говорить часами. Здесь столько всего неизведанного и интересного, что изучению этой темы можно посвятить целую жизнь. Мы подготовили несколько неожиданных и интересных фактов о вине, которые вас однозначно удивят.

Где в Украине растет уникальный сорт винограда, которого нет больше нигде в мире? В какой стране можно увидеть фонтанчик, где круглосуточно течет вино? Узнавайте больше о вине вместе с Life 24!

Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне

Вино лучше хранить в горизонтальном положении

Если вино годами будет стоять в вертикальной позиции, оно может просто испортиться. Значительно лучше, когда оно наклонено или полностью "лежит" на боку. Так вино постоянно будет смачивать пробку, и она не пересохнет. В противном случае лишний кислород будет попадать в бутылку через трещины в пробке – и вино быстро испортится. Конечно, это не касается бутылок на закрутке.

Древнейшее вино в мире

Древнейшую в мире бутылку с вином нашли еще в 1867 году вблизи немецкого города Шпайер. Ее возраст – около 1600 лет. Бутылку с жидкостью, которая не выветрилась с годами, обнаружили во время раскопок в гробнице неизвестного римского аристократа и его жены. Археологи считают, что их похоронили между 325 и 350 годом нашей эры. Конечно, такое вино уже не получится попробовать: с течением времени оно просто испортилось.

Бутылку со старейшим вином в мире можно увидеть в Историческом музее Пфальца в Шпайере / Фото De Altera levatur – Trabajo propio википедия

Тельти-Курук – уникальный сорт винограда, который растет только в Украине

Настоящая гордость украинских виноделов – уникальный сорт Тельти-Курук, который растет в Одесской области на виноградниках компании SHABO. Его завезли на нашу территорию еще турки-османы около 400-500 лет назад! В SHABO занимаются его реконструкцией с 1972 года. Подобного корнесобственного сорта нет нигде больше в мире. Тельти-Курук удивит вас особыми цветочно-фруктовыми нотами акации и спелой айвы. Вино из этого винограда обязательно нужно попробовать – не пожалеете!

Виноградники Тельти-Курук / Фото SHABO

Не все вина можно долго хранить

Вы, наверное, неоднократно слышали о винах с 20-30 годами выдержки. Да, они действительно существуют. Но большинство вин, которые можно приобрести в магазине, нужно потреблять уже в первый-второй год после разлива. Созревать в бутылках годами могут только вина особого качества, произведенные из отборного винограда определенных сортов.

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Фонтан вина в Италии

Вблизи итальянского курорта Ортона можно найти фонтан, где круглосуточно течет красное вино. Интересно, что его можно попробовать совершенно бесплатно. Хотя, согласитесь, он больше похож на кран с вином, а не фонтан. Оригинальную аттракцию придумали представители местной винодельни Dora Sarchese Vineyard.

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Вино можно попробовать в любое время суток / Фото инстаграм Dora Sarchese Winery