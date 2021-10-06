5 новых книг, которые могут навсегда изменить ваше сознание: интересная подборка

Одна хорошая книга может стать настоящим проводником в сложной жизненной ситуации. Именно из напечатанных на страницах историй и мудростей мы получаем вдохновение, полезный советы или даже мощный толчок к изменениям в своей жизни.

Опыт, описанный авторами этих книг, вдохновит на открытие своей жизни заново, освобождение от навязанных обществом норм и принятие правды о себе такой, какая она есть. Поэтому правда в этих книгах раскрывается не только в социальной и политической сфере, но также в повседневной, бытовой, жизненной.

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Сергей Войченко, Владимир Новик. Под знаком власти.

Издательство: Саммит-книга, 2021

При описании общества, в начале этой необычной книги упоминается пещера, которой Платон описывал восприятие людьми окружающего мира. Зато авторы идут дальше, используя образ стены, знакомый нам из одноименного альбома "Пинк Флойд", которую семья, школа, общество выстраивает вокруг индивида, готовя его к вымышленной властями реальности.

"В современном мире целые индустрии работают, чтобы повернуть людей лицом к стене и заставить их смотреть на тени, на проекции действительных явлений. – напоминают нам. – Все это делается с одной целью – управлять людьми".

Сергей Войченко, Владимир Новик. Под знаком власти

Впрочем, бороться против этого методами упомянутых "индустрий" не стоит, ведь, как подсказывает книга, ни один бизнес никогда не защитит нацию и народ от тех, кто посягает на их интересы, территорию и ресурсы: только сильная и могущественная держава способна это сделать.

Поэтому, чтобы не оказаться в собственной пещере, разбить оболочку и разрушить стену, стоит прислушиваться к советам, которые предлагают авторы, и после прочтения этой книги вы уже иначе будете смотреть на многие вещи и явления, окружающие вас. К тому же она реально поможет тому, кто захочет изменить все к лучшему, что так же отмечают авторы.

Отрывок из книги

"Эту книгу можно оценить и как пособие для того, кто хочет достичь вершины власти, стать именно правителем, вождем для своего народа, а не очередным предателем собственной страны и людей. И как пособие для людей, которые должны уметь и знать, как оценить правителя еще на этапе так называемого осмотра, как оценить его качества и какие они у него должны были быть, а главное – понять и оценить команду, с которой он идет к власти. Лозунги – хорошая вещь, как и реклама, но все же оценку дает практическое использование и применение конечным потребителем".

Сэм Кин. Ложка, которая исчезает.

Издательство: Фабула, 2021

Ответов на вопросы в этой книге на самом деле немало, ведь автор ведет рассказ от самого детства. И вопросы эти далеко не детские, их познавательность заинтересует кого-либо из взрослых читателей. Например, из-за чого Махатма Ганди ненавидел йод? Как радий почти испортил репутацию Марии Кюри? Почему галлий является любимым элементом химиков-шутников?

Сэм Кин. Ложка, которая исчезает.

Как ни странно, но эти и другие невероятные рассказы о науке, истории, финансах, мифологии, искусстве, медицине и т.д. расскажет периодическая система химических элементов. Она является не только выдающимся научным достижением, но и сокровищницей приключений, измены и одержимости.

Книга содержит увлекательные факты о многих химических элементах, а также их роли в истории человечества и жизни своих первооткрывателей. Вы узнаете, что происходит внутри звезд и при чем здесь Большой взрыв. И это будет очень интересно для любознательных читателей любого возраста.

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Отрывок из книги

"В детстве, в начале 1980-х, у меня была привычка разговаривать с полным ртом, – начинает свой рассказ автор, – что бы там в нем ни было – еда, стоматологические трубки, воздушные шарики, которые из-за этого куда-то летели, что угодно, – и даже если никого не было рядом, я все равно говорил. Эта привычка привела к моему увлечению периодической таблицей, когда я впервые остался наедине с термометром под языком. Во втором и третьем классах у меня был стрептококк в горле где-то раз десять, и в течение нескольких дней было больно глотать. Я был не против оставаться дома, подальше от школы, и лечиться ванильным мороженым и шоколадным сиропом. К тому же болезнь всегда давала мне очередной шанс разбить старомодный ртутный градусник.

Лежа со стеклянной палочкой под языком, я вслух отвечал на мысленные вопросы, поэтому термометр выскользнул у меня изо рта и разбился о твердой деревянной пол, а жидкая ртуть из его колбы рассыпалась, как шарики из подшипника. А через минуту моя мать уже садилась на пол, несмотря на бедренные суставы с артритом, и начинала собирать шарики. Используя зубочистку как хоккейную клюшку, она подталкивала эластичные шарики друг к другу, пока они почти соприкасались. Внезапно, с последним толчком, один шарик глотал другую. Образовывалась одна бесшовная трепетная сфера там, где только что было две. Мать повторяла этот волшебный трюк снова и снова, по всему полу, один большой шарик глотал другой, пока не восстановилась всю серебряная чечевица"

Сью Стюарт-Смит. Садотерапия. Как избавиться сорняков в голове.

Издательство: Yakaboo Publishing, 2021

Построить дом или приобрести квартиру, а также родить сына сегодня может пусть не каждый, но многие. Впрочем, как насчет посадке дерева – третьего условия на звание "настоящего мужчины"? И что по этому поводу думает женщина? Имеет ли это сегодня вообще какое-то значение?

На этом отрезке двадцать первого века, когда растут темпы заболеваемости депрессией, тревожный и другие психологические расстройства, а общий уклад жизни все больше урбанизированный и зависим от технологий, возможно, важнее, чем когда-либо, понять способы, через который взаимодействуют разум и сад,

– отвечает автор этой книги, известный психиатр и упорная садовница

Поэтому автор исследует множество примеров взаимодействия ума и сада и описывает, как уход за садом может быть способом исцелить израненную душу. От возвращения своего деда с Первой мировой войны до увлечения Фрейда цветами, от историй болезни своих пациентов до прогрессивных садоводческих программ в таких местах, как тюрьма на острове Рикерс в Нью-Йорке, она приводит весомые примеры того, что садоводство – это гораздо важнее для нашего познания, чем мы думаем.

Сью Стюарт-Смит. Садотерапия. Как избавиться от сорняков в голове.

Вот почему глубокая, жизнеутверждающая и прагматичная "Садотерапия. Как избавиться от сорняков в голове" – идеальное чтение для людей, которые стремятся к здоровой психической жизни.

Отрывок из книги

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"Сад дарит вам защищенное место, – убеждает автор, – которое помогает увеличить ощущение ментального пространства, и тишину, в которой вы можете услышать свои мысли. Чем больше вы погружаетесь в физический труд, тем лучше разбираетесь в своих чувствах и справляетесь с ними. Сейчас я выхожу в сад, чтобы успокоить и расслабить свой ум. Каким-то образом шум противоречивых мнений в моей голове затихает и упорядочивается, пока я наполняю ведро выполотыми сорняками. Всплывают идеи, ждущие своего часа, а едва сформированные мысли собираются вместе и неожиданно приобретают определенные очертаний. В такие моменты кажется, что в дополнение к физической активности я еще и пропалываю свой ум.

Андрей Курпатов. Красная таблетка. Посмотри правде в глаза. Книга для интеллектуального меньшинства.

Издательство: BookСhef, 2021

Эта необычная книга – результат многолетних исследований автора, известного психолога, написанная в доступном научно-популярном стиле. В книге собраны важнейшие научные открытия в области нейрофизиологии, которые помогут читателю разобраться в принципах работы мозга и эффективнее использовать его для решения важных задач.

Андрей Курпатов. Красная таблетка. Посмотри правде в глаза. Книга для интеллектуального меньшинства.

Вы научитесь понимать поведение и мотивы других людей и взаимодействовать с ними для достижения целей. Вопрос о смысле жизни перестанет мучить вас, потому что вы поймете, чего хотите на самом деле и каким образом сможете этого достичь.

Отрывок из книги

"Ирония в том, что зрителю словно предлагают выйти из Матрицы, – объясняет автор нынешнюю ситуацию, – но реально он оказывается в настоящей сказке с простым религиозным сюжетом. Да, декорации изменились – теперь это не древняя Галилея, по которой бродил когда-то Христос, а киберпространство со Спасителем, который борется с искусственным интеллектом. Однако суть от этого не изменилась. Мифы, которыми полна настоящая Матрица – не та, что в кино, а наша с вами, – удивительно устойчивы. Всевозможные попытки разрушить их приводят лишь к обратному эффекту: наша вера в собственные заблуждения все усиливается".

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Марьян Райхель. Семья глазами экзорциста.

Издательство: Издательство Святого Павла, 2021

Кто как не экзорцист лучше расскажет о борьбе с силами зла? То есть священник, который выполняет специальную функцию, действует только по назначению епископа и может проводить обряды изгнания злого духа.

Марьян Райхель. Семья глазами экзорциста.

В этой книге, написанной в формате интервью, известный экзорцист Марьян Райхель делится секретами счастливой, духовно здоровой семьи. На ярких примерах из реальных историй он предостерегает современные семьи от путей проникновения зла в их жизни. Книга дает возможность по-новому пересмотреть отношения в своих семьях и найти новые подходы к воспитанию детей.

Отрывок из книги

" – Приведите, пожалуйста, несколько примеров из жизни, чтобы лучше понять, как злой дух использует одного из членов семьи, чтобы ее разрушить, – спрашивают у автора книги. – Помню такой случай. Многодетная семья. Старший сын стал сатанистом. На чердаке дома происходили сатанинские собрания и обряды. Он втягивал в это и младших детей. Насилие, ссоры, ложь стали привычными для семьи. Такое плохое поведение дети позже переносили из родительского дома в свои собственные семьи. В доме слышались какие-то "голоса", уничтожались устройства, на камине проступали странные знаки. Я попросил их уничтожить, но это не помогло. Только когда сбитую штукатурку выбросили из дома, все прекратилось. Труднее было избавиться от ненависти, ссор, претензий. Но атмосфера в семье постепенно менялась и, что самое важное, многие члены семьи углубили связь с Богом и Церковью".