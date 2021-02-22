Увязнуть в негативе – это худший "подарок", который вы можете себе сделать. Такие мысли катастрофически влияют на нас и забирают все силы. Но не сдавайтесь – негатив надо выбрасывать со своей жизни.

Негатив может появиться через множество различных причин: проблемы в жизни, трудности на работе, ссоры со второй половинкой – всего не перечислишь. Но главное – не дать ему "завладеть" жизнью. Мы поделимся с вами несколькими эффективными способами, которые помогут избавиться от негативных мыслей.

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Давайте разбираться с проблемой

Когда голова полностью забита негативом, чрезвычайно важно не дать себе расклеиться.

Хотя иногда это бывает полезно. Даже обычный плач может помочь освободиться от плохих мыслей. Но если после него не "отпускает" – давайте решим эту проблему более конструктивно.

Запишите свои проблемы / Фото Unsplash

Надо посмотреть врагу в лицо: запишите собственные негативные мысли в блокнот или телефон. Важно, чтобы вы выложили все, что тревожит в данный момент. На следующий день вернитесь к записям и проанализируйте ситуацию на свежую голову. Так вы сможете оценить проблемы комплексно и без лишних эмоций, что поможет найти нужные решения.

Займитесь творчеством

Займитесь творчеством

Люди часто недооценивают силу арт-терапии. А зря, это отличный способ отвлечься от негативных мыслей.

Искусство помогает избавиться от негатива / Фото Unsplash

Выберите то, что больше нравится: рисуйте, играйте на гитаре, пойте или просто послушайте музыку. Сходите на нечто совершенно новое – танцы или даже мастер-класс по гончарства. Хорошие эмоции всегда вытесняют весь негатив.

Не замыкайтесь в себе – поделитесь вашей проблемой

Если негативные мысли никак не проходят – расскажите о ваших проблемах близким людям. Они всегда выслушают и помогут полезным советом. Да и это прекрасный вариант, чтобы развеяться: сходите с близкими в кино или вкусненько перекусите в ресторане. Хорошо проведенное время – отличный способ бороться с негативом.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Хорошо проведенное время поможет избавиться от негативных мыслей / Фото Unsplash

Айда на природу

Если вам нужно перезагрузиться, то даже не думайте – как можно быстрее езжайте за город отдохнуть на несколько дней. Кажется, природа имеет поистине магическое воздействие на человека. Свежий воздух, легкая атмосфера и постоянная расслабленность – это идеальный способ избавиться от всех негативных мыслей.

Природа лечит/ Фото Unsplash

Прогуляйтесь наедине

Иногда для того, чтобы избавиться от негатива, нужно совсем немного. Если чувствуете, что вам нужно отдохнуть – возьмите себе паузу от дел и сходите прогуляться в ближайший парк или другое спокойное место. Вы наконец-то сможете расслабиться и успокоиться.