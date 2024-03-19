Вода может убегать: астронавтка показала, как моет голову в космосе

Астронавты, которые летают в космос, вынуждены адаптироваться и делать будничные дела в условиях невесомости. В частности, им приходится мыть голову прямо на космическом корабле.

Как происходят гигиенические процедуры в космосе и что нужно, чтобы очистить волосы в условиях невесомости, рассказываем далее.

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Как астронавты моют голову в космосе

Астронавтка NASA Карен Найберг продемонстрировала, как она моет свои волосы, находясь вдали от Земли.

Женщина становится перед зеркалом, а потом с помощью небольшого пакета с трубкой наносит теплую воду на волосы и распределяет жидкость по всей длине руками.

Иногда вода уплывает от вас, поэтому вы пытаетесь поймать столько, сколько сможете,

– добавляет Карен Найберг.

Как женщина моет голову в космосе: смотрите видео

После этого астронавтка берет еще одну емкость, но уже с шампунем, который не требует ополаскивания, и так же наносит средство на всю длину волос с помощью расчески.

Далее, с помощью полотенца, она вытирает корни волос, убирая влагу и остатки шампуня, а затем снова берет пакетик с водой и распространяет ее по волосам. Напоследок астронавтка расчесывает пряди расческой и вытирает их полотенцем.

Сейчас есть ощущение чистоты,

– признается Карен Найберг.

После процедуры женщина оставляет свои волосы высыхать. По ее словам, вода испарится из кудрей и превратится во влажность в воздухе комического корабля. Затем специальная система обработки жидкости сконденсирует эту влагу и превратит ее в питьевую воду.