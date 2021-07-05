Бабушка показала, как изменилась ее татуировка за 70 лет: интересное фото

92-летняя бабушка показала, что случилось с ее татуировкой, которую она набила аж 70 лет назад. Зачастую говорят, что в старости рисунок будет выглядеть ужасно. Правда ли это – дальше на Life 24.

Фотографию татуировки опубликовал ее внук на ресурсе Reddit. Он рассказал историю этого необычного рисунка: оказывается бабушка была еще той бунтаркой в ​​1940-х годах.

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Родители заставили жениться с мужчиной, который ей не нравился. Она долго не соглашалась, но все же "пошатнулась" под натиском родных. Чтобы показать свою независимость, девушка сделала себе татуировку с символом бесконечности "∞". Он похож на перевернутую восьмерку.

Когда бабушке было 18 лет, она сделала татуировку с символом бесконечности. Сейчас ей 92 года. Она захотела сделать ее как акт бунта и как акт любви к себе. Рисунок означал безграничную любовь к жизни и попытку получить от нее как можно больше (впечатлений, эмоций – Life 24). Сейчас это звучит вполне привычно, но в те годы ей это было очень важно, – написал внук.

Татуировка бабушка (под пятном) / Фото Reddit Sunb3am

Как видно из фотографии, с годами татуировка немного выцвела. Сначала она была черного цвета, но сейчас видно только синие оттенки.

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Пользователи Reddit оценили эту историю от внука. Кто-то попытался пошутить, кого-то увлек сам рисунок, а некоторые даже начали беспокоиться из-за ее здоровье!