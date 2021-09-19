Бар Луан: место, где наливают вино только тогда, когда играет футболист Андрес Иньеста

Если вы ищете необычный винный бар, то направляйтесь в небольшой городок Фуэнтеальбилья в Испании. Здесь есть бар, где наливают вино только тогда, когда играет Андрес Иньеста!

Владелец бара, дедушка футболиста Андрес (именно в его честь назвали внука), рассказывает, что заведение появилось благодаря таланту внука.

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Семья Андреса занималась фермерством и продавала виноград кооператива региона Манчуелла (DO Manchuela). Но в 2000 году 16-летний внук переслал домой первую зарплату из "Барселоны", и на семейном совете было решено вложить все деньги в бизнес.

Луан – небольшой винный бар, где разливают вино только тогда, когда играет Андрес Иньеста / Фото restaurantguru

Через 10 лет, в 2010 году, когда Андрес Иньеста одним ударом сделал Испанию чемпионом мира по футболу, винодельня Bodega Iniesta выпустила первые две линейки собственных вин: легкие и доступные Corazon Loco, а также сложные и более дорогие Finca el Carril.

Виноградники Андреса Иньесты / Фото инстаграм bodegainiesta

"Мы сразу решили делать звездное вино по не звездной цене", – рассказывает Андрес Иньеста.

На вопрос, планирует ли он зарабатывать на вине после футбольной карьеры, Иньеста отвечает, что если бы имел чисто коммерческий интерес, то купил бы винодельню в регионе Риоха. Ему важно чувствовать связь с землей, где он вырос, поэтому он делает ставку на местный сорт Бобаль.

Этот танинный красный сорт стал основой для вина Finca El Carril Paolo Andrea, названного в честь сына Андреса. "У этого сорта есть потенциал, и со временем вино будет взрослеть - так же, как и мой сын", – рассказывает о нем футболист.

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Говорят, что даже переход Андреса Иньесты в 2018 году в японский клуб "Виссел Кобе" связан с вином – он поехал на другой конец мира, чтобы найти новых покупателей для своих вин в Азии.

Как бы то ни было, Сомелье в зеленых штанах желает вам замечательных солнечных дней и не менее ярких вин.