Белые вина, которые вам стоит попробовать: интересная подборка

Вы ценитель качественного белого вина? Вот четыре особых варианта, которые способны по-настоящему удивить. Такого вы еще точно не пробовали!

На этот раз обойдемся без классических сортов белого винограда Шардоне, Совиньон Блана и т.д. Обратите внимание на не менее особые и качественные белые вина из известных регионов, которые подарят незабываемые впечатления. Айда развивать свой винный вкус вместе с Life 24!

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Сухой Токай (Венгрия)

Регион Токай знаменит своими сладкими винами. Впрочем, оттуда можно попробовать и более экзотические варианты. К примеру, многие тамошние виноделы производят сухое вино.

Основной сорт винограда на землях Фурминт удивит вас сбалансированным сладко-пряным вкусом и действительно высокой кислотностью. К слову, некоторые вина из этого винограда имеют отличный потенциал для долгого хранения.

Вино Tokaji Szamorodni 1969 / Фото antikwein.de

Семильон из Долины Хантер (Австралия)

Такие вина можно хранить десятилетиями. С годами Семильон прекрасно раскроется и удивит вас величественным медовым вкусом, в котором ощущаются орехово-соломенные нотки. Кстати, обычно вина из этого региона не сильно крепкие – 10–11%. Это одни из наименее алкогольных вариантов, которые можно найти.

Эльзасские белые вина

Исторический французский регион Эльзас граничит на границе с Германией, поэтому не удивительно, что чувствуется влияние местных винодельческих традиций. Там можно найти огромное количество белых вин из Пино Гриджио, Пино Блана и т.д. Впрочем, у французов свой подход к виноделию. Обратите внимание на Рислинг. Хотя в немецких краях традиционно его делают сладким, в Эльзасе наоборот производят сухой рислинг.

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Рислинг из Эльзаса / Фото винодельни Pierre Frick

Белые вина Орегона

Обычно, когда говорят о винодельнях Орегонах, то сразу вспоминают за красные Пино Нуары. Но белые вина там тоже производят! Обратите внимание, кроме классических Пино Гри и Шардоне, Арнеис, Вионье и т.д.