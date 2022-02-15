Без макияжа: красавицы, доказывающие, что косметика бывает лишней
15 февраля 2022 , 12:49Читати новину українською
Не всем пригодится декоративная косметика для уверенности. Эти красотки своим примером подтверждают, что порой она может быть даже излишней.
Девушки все чаще отказываются от обилия косметики на лице, а современные тенденции диктуют свои правила природной красоты. Так что 24 канал делится фотоподборкой, которая доказывает, что без макияжа – лучше.
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Красавицы без макияжа
Естественная красота.
Как хорошо / Фото Reddit
Этой красавице 29 лет и она выглядит просто невероятно.
Девушке 29 лет / Фото Reddit
Теперь эта девушка не использует косметику для похода в магазин.
Полюбила себя без макияжа.
Чувствовать себя свободно и принимать – это здорово.
Нужно любить себя / Фото Reddit
Невероятная внешность и волосы.
Красивая от природы / Фото Reddit
Женщина учится принимать себя без макияжа.
Без макияжа / Фото Reddit
Какая нестандартная внешность – очень красивая девушка.
Красивая девушка / Фото Reddit
Девушка опубликовала фото без макияжа.
Фото без макияжа / Фото Reddit
Эта девушка как модель, которая готова к выходу на подиум.
Как модель / Фото Reddit
Девушка решилась показать свое лицо без макияжа и с сединой. Ей 30 и она гордится собой.
Любовь к себе / Фото Reddit