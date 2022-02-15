Без макияжа: красавицы, доказывающие, что косметика бывает лишней

15 февраля 2022 , 12:49
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Не всем пригодится декоративная косметика для уверенности. Эти красотки своим примером подтверждают, что порой она может быть даже излишней.

Девушки все чаще отказываются от обилия косметики на лице, а современные тенденции диктуют свои правила природной красоты. Так что 24 канал делится фотоподборкой, которая доказывает, что без макияжа – лучше.

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Красавицы без макияжа

Естественная красота.

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Как хорошо / Фото Reddit

Этой красавице 29 лет и она выглядит просто невероятно.


Девушке 29 лет / Фото Reddit

Теперь эта девушка не использует косметику для похода в магазин.


Полюбила себя без макияжа.

Чувствовать себя свободно и принимать – это здорово.


Нужно любить себя / Фото Reddit

Невероятная внешность и волосы.


Красивая от природы / Фото Reddit

Женщина учится принимать себя без макияжа.


Без макияжа / Фото Reddit

Какая нестандартная внешность – очень красивая девушка.


Красивая девушка / Фото Reddit

Девушка опубликовала фото без макияжа.


Фото без макияжа / Фото Reddit

Эта девушка как модель, которая готова к выходу на подиум.


Как модель / Фото Reddit

Девушка решилась показать свое лицо без макияжа и с сединой. Ей 30 и она гордится собой.


Любовь к себе / Фото Reddit

Автор: Ірина Бенцак