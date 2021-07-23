Визажистка с ником @gillianisme доказывает, что сила макияжа просто безгранична, ведь на видео вместо молодой девушки каждый раз появляется новая мировая звезда. Ей под силу превратиться в Одри Хепберн, Кейт Бланшетт или Майкла Джексона.
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Видео талантливой тиктокеркши стали известны сначала в азиатском тиктоке, а затем – и в европейском. Видео с перевоплощением в Кейт Бланшетт, к примеру, набрало целых 3,8 миллиона просмотров!
На нем она рисует новые брови, цепляет специальную накладку на нос, добавляет контуринг и надевает светлый парик. В конце перед зрителями предстает Кейт Бланшетт, которую не отличишь от настоящей актрисы.
На другом видео, которе посмотрели 1,7 миллиона раз, визажистка мастерски воспроизводит внешность Энн Хэтэуэй. С помощью макияжа ей удалось создать очень похожую копию американской звезды. Хотя некоторые комментаторы и признаются, что она будто вышла из фильма "Сумерки".
Девушке даже удалось на короткое время стать звездой голливудского кино 50-х годов прошлого века – Одри Хепберн. Она нарисовала вместо собственных тонких бровей – широкие и густые, как у знаменитой актрисы, дополнила образ выразительным макияжем и париком.
Перевоплощение в мужские образы это также не проблема для тиктокеркши. К примеру, в этом видео она выглядит точно как "король поп-музыки" – Майкл Джексон. С помощью контуринга девушка создала похожую форму лица, а фирменные обведены черным глаза и вьющиеся пряди волос завершили образ.
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Каждый раз под видео девушки можно прочитать десятки комментариев от пользователей, восхищенных творчеством визажистки:
- "О боже, ты выглядишь прямо как король поп-музыки!"
- "Твои навыки просто потрясающие"
- "Это так похоже, что мне даже страшно"
- "У меня сломался мозг"
- "Ты такая талантливая!"