Как борода меняет мужчин: 10 интересных сравнений
22 декабря 2021 , 07:28Читати новину українською
Источник:Reddit
Удивительно, как обычная борода может кардинально менять мужчин. Вроде одна небольшая деталь, а уже кажется, будто на фотографиях два совершенно разных человека.
Герои нашей подборки поделились своими интересными перевоплощениями. Они решили запустить бороду – и точно не пожалели, ведь она им действительно подходит. Кое-кто сразу превратился из юноши в брутального викинга!
Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем
Неплохо! Но заметим, что между фото 10 лет разницы
Фото reddit Mikeosis
До – после
Фото reddit Wise-Knowledge-3471
Парень уже год отращивает бороду
Фото reddit Softdaddy
Хорошая идея!
Фото reddit kajola1969
Разница между фото – 3 месяца
Фото imgur makemusicmakemone
Парень действительно изменился!
Фото reddit LonelyBunchaBaloney
"Утеплился" к зиме
Фото инстаграм luddit66
Вау!
Фото reddit SynthiviperДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Как лучше?
Фото imgur matyiq
Шесть недель разницы
Фото reddit Grassmartian